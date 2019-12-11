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البابا تواضروس يعزي أسرة المخرج الراحل سمير سيف

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 05:30 ص
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البابا وسمير سيف
البابا وسمير سيف
ماريان ناجى
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أقيمت، مساء الثلاثاء، صلوات تجنيز المخرج السينمائي الراحل الدكتور سمير سيف بكنيسة السيدة العذراء بمنطقة أرض الجولف.

شارك في الصلوات أصحاب النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس الذي نقل للأسرة والمحبين تعزيات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 

وتتلقى أسرة المخرج الراحل العزاء يوم الأربعاء في كنيسة مار مرقس الرسول بمصر الجديدة.

في سياق آخر، استقبل قداسة البابا ظهر الثلاثاء، بالمقر البابوي بالقاهرة، السفير Dominic GOH 

تأتي زيارة السفير بغرض التعارف بمناسبة توليه منصبه الجديد سفيرًا لجمهورية سنغافورة في مصر وأعرب السفير عن سعادته بالعمل في مصر والتي تربطها علاقات جيدة بسنغافورة.

ورحب قداسة البابا بالسفير الجديد وقدم له نبذة عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتمنى له التوفيق في عمله.

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الكلمات المفتاحية

الكنيسة القبطية الراحل سمير سيف

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