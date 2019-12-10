قادة الخليج يلتقون في السعودية تحت تهديد إيران الوشيك

اجتمع زعماء الخليج العربي في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، لحضور قمة سنوية تهدف إلى إظهار وحدتهم في مواجهة التهديدات المشتركة، لكن تلوح في الأفق في الاجتماع علاقاتهم المتوترة ومخاوفهم المتزايدة بشأن إيران.



وعلى الرغم من وجهات نظرهم ومصالحهم المتباينة، يشترك أعضاء مجلس التعاون الخليجي الست في هدف مشترك يتمثل في الاستقرار في مضيق هرمز، وهو ممر الشحن الضيق الذي يعد حيويًا لصادراتهم من الطاقة من الخليج الفارسي، تتألف دول مجلس التعاون الخليجي من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وعمان والبحرين.



كما القي باللوم علي الهجمات التي قامت بيها إيران هذا الصيف، بما في ذلك هجوم صاروخي بدون طيار على منشأة سعودية رئيسية لمعالجة الخام، هزت المنطقة.



وتصاعدت التوترات في الخليج بين طهران وواشنطن بشكل حاد في الأشهر الأخيرة.



وقال العاهل السعودي الملك سلمان في تصريحاته الافتتاحية: "يجب أن تتحد منطقة الخليج في مواجهة العدوان الإيراني، ويجب على دول مجلس التعاون الخليجي تأمين نفسها في مواجهة الهجمات الصاروخية الباليستية".



وتأتي تعليقات الملك بعد علامات ذوبان دبلوماسي بين دول الخليج التي قطعت علاقاتها مع قطر وحاصرت الأمة الصغيرة قبل عامين.



كما إتهمت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطر بدعم جماعة الإخوان المسلمين، وهي جماعة إسلامية يرون أنها تشكل تهديدًا للأمن الإقليمي.



وإتهمت قطر بعلاقات وثيقة مع إيران، وقالت قطر، التي تشترك مع إيران في حقل ضخم للغاز تحت الماء، إن التزاماتها كانت دائمًا "دعم القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان وليس لطرف أو جماعة معينة".



ومثل قطر في القمة الخليجية رئيس الوزراء بدلًا من الأمير الحاكم، كان هناك بعض التكهنات بين المحللين، بأن حاكم قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد يحضر القمة وسط حديث عن المصالحة.



وقال آخرون، إنه لن يُرى أبدًا أثناء زيارته لأي من الدول الأربع طالما استمر الحصار المفروض على قطر.



وعُرض على الملك سلمان، الذي استقبل قادة الخليج لدى وصولهم إلى القمة، مشاركة القهوة التقليدية مع رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني قبل دقائق من بدء الاجتماع.



وقال سيغورد نيوبور، محلل شؤون الشرق الأوسط ومقره واشنطن، إن الهجمات الأخيرة على أهداف نفطية في الخليج العربي سرعتها الحاجة إلى المصالحة الخليجية.



وقال، إن التهديد الخارجي لدول مجلس التعاون الخليجي كبير الآن من إيران بدلًا من عام واحد فقط".



وأضاف المحلل العماني عبد الله بعبود، أن اقتصادات دول الخليج وصادراتها النفطية معرضة للخطر إذا لم يكن الخليج آمنًا.



كما أقر وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الأسبوع الماضي، بأنه كانت هناك محادثات مع المملكة العربية السعودية.



وقال في منتدى الحوار المتوسطي في روما: "نأمل أن تؤدي هذه المحادثات إلى تقدم يمكننا أن نرى فيه نهاية للأزمة".



وفي علامة أخرى على احتمال حدوث توطتد محتمل للعلاقات، سافرت فرق من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين هذا الشهر إلى قطر وشاركت في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، والتي سبق أن رفضوا القيام بها.



ومع ذلك، هناك القليل من الدلائل على أن العلاقات المتوترة بشدة بين الإمارات العربية المتحدة، على وجه التحديد، وقطر قد يتم إصلاحها أيضًا، على الرغم من جهود الوساطة الكويتية ودعوات الولايات المتحدة لإنهاء النزاع الإقليمي، كان من المقرر أصلًا عقد قمة مجلس التعاون الخليجي لهذا العام في الإمارات العربية المتحدة، لكن تم نقلها إلى المملكة العربية السعودية.



وقال جيرالد فايرستين، نائب الرئيس الأول لمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، إن تغيير المكان يدل على عمق الخلاف الإماراتي القطري.



وقال "عدم الرضا عن وجهة نظر الدوحة المتعاطفة مع الاخوان المسلمين السياسيين وعلاقتها الوثيقة بتركيا لا تزال نقاط خلاف."



وقال الشيخ حمد بن جاسم، رئيس الوزراء السابق القوي في قطر، إن محادثات المصالحة يجب أن تعالج الضرر الذي لحق بقطر من الحصار حتى "لا تتكرر هذه السياسات".



كتب مؤخرًا على موقع تويتر، "أنا مع مصالحة تأتي بدون شروط، وتحمي كرامة الأمم وسيادتها"، مضيفًا أن الأمر سيستغرق سنوات لإعادة بناء الثقة بين دول مجلس التعاون الخليجي.



كما ربطت، الروابط التي استمرت قرون بين العائلات والقبائل في شبه الجزيرة العربية، لكن تلك القرابة تلاشت في ظل الأزمة.



وبعد اندلاع الخلاف في يونيو 2017، حذرت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين من أن أي شخص يتعاطف مع قطر أو ينتقد التدابير المتخذة ضده سوف يتعرض للسجن والغرامة.



كما تم طرد المواطنين القطريين من الدول الثلاث بعد سنوات من السفر بدون تأشيرة في جميع أنحاء الخليج، تم قطع روابط النقل مع قطر وأغلقت المملكة العربية السعودية الحدود البرية الوحيدة لقطر، مما أثر على الواردات الغذائية.



والتفت قطر إلى تركيا وإيران لإعادة تجهيز رفوفها وإمداداتها الغذائية، وعمقت تحالفها العسكري مع تركيا.



