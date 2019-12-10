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مصدر يوضح حقيقة العثور على طفلة رضيعة في إمبابة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 10:30 م
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أمن الجيزة
أمن الجيزة
إيمان عبد العاطي
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نفي مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، ماتداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن العثور على طفلة حديثة الولادة، أمام أحد المنازل بمنطقة إمبابة.

وكانت بعض المواقع الإخبارية، تناقلت خبر بالعثور على طفلة حديثة الولادة، داخل كيس قمامة، أمام أحد المنازل بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، وأنه تم التحفظ عليها وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بالواقعة.
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الكلمات المفتاحية

طفلة امبابة المواقع الإخبارية أمن الجيزة

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