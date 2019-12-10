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حكاية 200 هدف في مسيرة "الملك المصري" محمد صلاح بملاعب الساحرة المستديرة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 10:22 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
علاء خليف
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علاء خليف حكاية 200 هدف في مسيرة "الملك المصري" محمد صلاح بملاعب الساحرة المستديرة
قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز على فريق ريد بول سالزبورج النمساوي بثنائية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الثلاثاء في النمسا، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ليحسم الريدز تأهله رسميًا للدور ثمن النهائي بالبطولة.

وافتتح نابي كيتا أهداف ليفربول في شباك سالزبورج في مباراة الليلة بالدقيقة 57، بينما أضاف الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثاني بالدقيقة 58 من تسديدة رائعة من زاوية صعبة للغاية، ليقود فريقه للفوز 2-0 والتأهل رسميًا كـ"متصدر" للمجموعة للدور ثمن النهائي بالبطولة الأوروبية.

ويعتبر هدف محمد صلاح في شباك سالزبورج مساء اليوم هو الهدف رقم 200 في مسيرته الكروية بواقع (159 هدفًا مع الأندية – 41 هدفًا مع منتخب مصر)، بدون الأهداف غير الدولية.

ويستعرض "الفجر الرياضي" تفاصيل الأهداف الـ 200 لمحمد صلاح خلال مشواره الكروي:-

- ليفربول:
خاض محمد صلاح 125 مباراة مع ليفربول في مختلف البطولات، بواقع 10316 دقيقة لعب، واستطاع تسجيل 82 هدفًا، بينما صنع 35 هدفًا.

- روما:
أما فريق روما الإيطالي لعب معه "صلاح" 83 مباراة، بواقع 6587 دقيقة لعب، وسجل 34 هدفًا، وصنع 22 هدفًا.

- بازل:
شارك الفرعون المصري في 79 مباراة مع فريق بازل بواقع 4920 دقيقة لعب، وسجل 20 هدفًا، وصنع 17 هدفًا.

- المقاولون العرب:
خاض مع المقاولون العرب 44 مباراة بـ 3087 دقيقة لعب، وسجل 12 هدفًا وصنع 6 أهداف.

- فيورنتينا:
لعب مع فيورنتينا الإيطالي 26 مباراة بواقع 1792 دقيقة لعب، وسجل 9 أهداف وصنع 4 أهداف.

- تشيلسي:
خاض "صلاح" مع تشيلسي 19 مباراة، بواقع 881 دقيقة لعب، وسجل هدفين وصنع 4 أهداف.

- منتخب مصر:
لعب محمد صلاح مع منتخب مصر 67 مباراة دولية، بواقع 5602، وسجل 41 هدفًا، وصنع 22 هدفًا.

أهداف محمد صلاح في الدوريات المحلية:
سجل محمد صلاح 118 هدفًا في الدوريات المحلية التي لعب بها خلال مشواره الكروي وجاءت كالتالي:

- الدوري الإنجليزي .. 63 هدفًا
- الدوري الإيطالي.. 35 هدفًا
- الدوري السويسري.. 9 أهداف
- الدوري المصري .. 11 هدفًا

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