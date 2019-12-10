ريا أبي راشد تتألق في أحدث ظهور لها عبر الإنستجرام

خطفت الإعلامية رايا أبي راشد الأنظار بإطلالة جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت رايا بفستان أنيق متدرج الألوان، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها واعتمدت مكياج بألوان بسيطة أضفت طابعًا خاصًا.



جدير بالذكر أن ريا أبي راشد من أكثر المذيعات نجاحًا وتحظى بشهرة واسعة وتتسم بالاطلالات المميزة والأنيقة.



معلومات عن رايا أبي راشد



فقد حصلت على درجة البكالوريوس في الإقتصاد والماجستير في السينما، وتتسم بطلاقتها وتحدثها للغات المتعددة ومنها العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية.



وبعد حصولها على درجة الماجستير، اتسعت نشاطاتها وقامت بتقديم وإعداد برنامج سكوب والذي حاورت من خلاله كبار نجوم هوليود.



رايا أبي راشد لاتكتفي بالنجاح



ولم تكتفي بهذا القدر من النجاح، بل شاركت في مهرجان كان السينمائي وحفلات توزيع جوائز جولدن جلوب وغيرها.



كما شاركت أيضًا في تقديم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية وضيفة شرف في الدورة الثالثة.