أحمد موسى: منظومة الشهر العقاري تحتاج إلى تغيير شامل (فيديو)

طالب الإعلامي أحمد موسى، بتغيير شامل في منظومة الشهر العقاري بسبب ما يواجه المواطن من معاناة لقضاء مصالحهم، مضيًفا بسخرية: "وارد تقعد في الشهر العقاري يوم كامل أو يومين عشان تخلص حاجتك".



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، الثلاثاء، أن جميع المواطنين يتعاملون مع الشهر العقاري ويجدون صعوبة في توثيق ممتلكاتهم، متابعًا: "طوابير في شهر العقاري بالجيزة".



وتابع: "هناك معاناة للأهالي في الإسكندرية في التعامل مع مكتب الشهر العقاري بالمنتزة أول والدخلية".



وأشار إلى أن هناك مليون مواطن يذهبون للشهر العقاري فى الشهر، والعام الماضي شهد زيارات تصل لـ 13 مليون مواطن للشهر العقاري، متابعَا: "مكاتب الشهر العقاري يجب أن تقوم بتعيين موظفين لحل مشكلات المواطنين، خاصة أنها تحقق مكاسب".



وأكمل: "الجماعات الإرهابية قامت بحرق مكتب للشهر العقاري المجاور لجريدة الأهرام، ولم يتم ترميمه لليوم".

