ليفربول ضد سالزبورج 0/2 في دوري ابطال اوروبا | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

تغلب فريق ليفربول الإنجليزي على مضيفه سالزبورج النمساوي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "ريد بول أرينا "، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الخامسة من بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 - 2020.





ملخص مباراة ليفربول ضد سالزبورج في دوري ابطال اوروبا

سجل لاعب الوسط الغيني نابي كيتا الهدف الأول لفريق ليفربول في الدقيقة 57 بعد عرضية مُتقنة من زميله ساديو ماني ليضعها نابي برأسية في المرمى.





وفي الدقيقة 59، أحرز محمد صلاح هدف رائع بعد تمريرة نابي كيتا ليضعها رقدمه اليمنى في المرمى من زاوية صعبة للغاية، لينتهي اللقاء بنتيجة 0/2 للريدز.





وبدأ ليفربول مباراته أمام سالزبورج بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - ديان لوفرين - أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون - نابي كيتا - جيورجينهو فاينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح - روبرتو فيرمينو - ساديو ماني.



الفرق المتأهلة لدور الـ 16 من دوري ابطال اوروبا حتى الآن:

المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان - ريال مدريد.

المجموعة الثانية: بايرن ميونخ - توتنهام.

المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي.

المجموعة الرابعة: يوفنتوس.

المجموعة الخامسة: ليفربول - نابولي.

المجموعة السادسة: برشلونة.

المجموعة السابعة: لايبزيج.



وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 13 في صدارة المجموعة الخامسة بفارق نقطتين عن نابولي الذي صعد وصيفًا، ويأتي سالزبورج في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بينما يتذيل جينك جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة .



شاهد.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد سالزبورج في دوري ابطال اوروبا:-