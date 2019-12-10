«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة برشلونة انتر ميلان بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH برشلونة اليوم YALLA barca

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يستضيف ملعب جوزيبا ميزا معقل النيراتزورى مباراة قوية اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر مباراة منتظرة بين إنتر ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسبانى ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة برشلونة وإنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا KOORA 7ASRY.





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موعد مباراة إنتر ميلان وبرشلونة بدوري أبطال أوروبا

يحل فريق برشلونة الإسبانى ضيف ثقيل على إنتر ميلان الإيطالي ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.





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