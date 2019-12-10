Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد استفاقة مميزة.. تقييم محمد صلاح أمام سالزبورج بدوري الأبطال

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 10:09 م
Advertisements
محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر حلمي
Advertisements
حصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي علي تقييم جيد بعد التألق في مباراة فريقه أمام نظيره فريق ريد بول سالزبورج النمساوي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء علي ملعب نادي ريد بول سالزبورج الدولي بالنمسا.

ونشرت شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء تقييم اللاعبين بعد المباراة وحصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول المحترف علي تقييم 7.4 من 10 بعد أن نجح في تسجيل هدف لفريقه ليفربول في مرمي سالزبورج.

وفي 90 دقيقة شارك فيها لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح في المباراة استطاع أن يسدد 9 تسديدات علي المرمي بالإضافة إلي مراوغة واحدة صحيحة ونسبة نجاح التمريرات 83 في المئة وأن يصنع فرصة واحدة للتسجيل.

يذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح استطاع أن يسجل هدف ويقود فريقه للفوز خارج أرضه علي حساب نظيره فريق ريد بول سالزبورج النمساوي بنتيجة هدفين مقابل لاشيء ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي جمعت بين الفريقين منذ قليل علي ملعب ريد بول سالزبورج الدولي بالنمسا وبهذه النتيجة يصعد رسميا نادي ليفربول الإنجليزي الي الدور القادم من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا كمتصدر المجموعة يأتي خلفه نادي نابولي الايطالي ثم ريد بول سالزبورج النمساوي الذي انتقل الي منافسات الدوري الاوربي وبالمركز الرابع جينك البلجيكي برصيد نقطة وحيدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر Barcelona LIVE رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع «جوووول»

منذ ساعة و 22 دقيقة

كورة ستار Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وانتر بث مباشر KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة الآن ان سبورت

منذ حوالي 4 ساعات

لايف Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وانتر بث مباشر رابط ماتش Barca يلا شوت بلس البارسا رابط يوتيوب بدون تقطيع

منذ أقل من ساعتين

رابط bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان 10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

منذ ساعتين و 32 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ ساعتين و 19 دقيقة

هدف صلاح الآن| مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر| نتيجة مباراة ليفربول اليوم

منذ ساعة و 18 دقيقة

بث مباشر| مباراة برشلونة وانتر عبر beIN SPORTS مشاهدة برشلونة| Barcelona live free champions league

منذ ساعتين و 25 دقيقة

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ليفربول بلس

منذ ساعتين و 10 دقيقة

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة بين سبورتhd

منذ ساعتين و 15 دقيقة

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة سالزبورغ ضد ليفربول بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع (صلاح جول)

منذ ساعتين و 41 دقيقة

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ ساعتين و 33 دقيقة

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

منذ ساعتين

live|مشاهد مباراة برشلونة ضد انتر بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

منذ ساعة و 28 دقيقة

يلا شووت bein hd مشاهدة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ ساعة و نصف

بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بي إن سبورتس Group stage - Group E يلا شوت رابط ماتش ليفربول (صلاح هدف)

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:54 م

كورة ستار Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وانتر بث مباشر KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة الآن ان سبورت

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

08:11 م

بث مباشر| مباراة برشلونة وانتر عبر beIN SPORTS مشاهدة برشلونة| Barcelona live free champions league

08:05 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر Barcelona LIVE رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع «جوووول»

09:08 م

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

08:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status