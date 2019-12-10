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رضوى الشربيني: ‏أعرف مقامك عندي الأول ...وبعدين أزعل

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 10:37 م
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشرت الاعلامية رضوى الشربيني، مقولة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".


وكتبت "الشربيني" قائلة: ‏اعرف مقامك عندى الاول و بعدين أزعل، مش جايز أكون بعتبرك اباجورة مثلا.


وعلق احد المتابعين عليها قائلا: ‏‎‎حرفيا و الله، في ناس وجودهم بيعتم الدنيا كلها فعلا، على الأقل الاباجورة بتنور و ما بتتكلمش و لا بتنهار و لا بتزعق و لا بتغلط و لما نورها يوجع عينيكي ممكن تطفيها في أي وقت.



وعلى صعيد اخر يشيد بعض من الناس حبا بالإعلامية رضوى الشربيني وتمثل للبعض نموذج "للمرأة المتحررة القوية"، وينتقدها البعض الأخر وتمثل لهم " العدوة".


وتعرضت الشربيني لمهاجمة تليفونية من إحدى المتابعات تدعى "رنا " قائلة لها: "نوعية البرامج بتاعتكم دي مش بتفيدنا قد مابتضرنا"، وردت الفنانة رضوى الشربيني عليهم قائلة: "إن برنامجها يحمل الرد على بعض الحالات من التجارب الفاشلة، ويجب الا يتخذ على انه معاداة للرجال".


وظهرت الفنانة رضوى الشربيني في إحدى البرامج نادمة تركت حبيبها السابق وتخلت عنه وخاضت تجربة فاشلة أدت إلى الزواج الفاشل.
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الكلمات المفتاحية

رضوى الشربيني

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