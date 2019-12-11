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فاروق الباز يكشف مفاجأة بشأن الحياة على الكواكب الأخرى

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:45 ص
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فاروق الباز
فاروق الباز
كساب أحمد
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قال الدكتور فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بُعْد في جامعة بوسطن، إن هناك احتمالات قائمة لنقل الإنسان إلى كواكب أخرى، قابلة للحياة بها خلاف كوكب الأرض، وليس هذا فحسب بل إعداد مناجم على هذه الكواكب أو الأقمار، لافتَا إلى أن القمر موجود به معدن نادر بصورة كبيرة يستخدم في إعداد الأشياء الدقيقة مثل العمليات الجراحة، ومن الممكن حفر منجم على القمر للحصول على هذا المعدن في المستقبل.

وتابع "الباز"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، الثلاثاء، أن الكويكبات عبارة عن كوكب تعرض للإنكسار، وقد يوجد به نسبة من الذهب أو الحديد أكبر من الأرض، ومن الممكن الإستفادة من ثروات هذه الكويكبات دون أي شك في المستقبل، معقبًا: "ممكن نعيش في المريخ في المستقبل أو في كويكبات أخرى".

ولفت إلى أن الوصول إلى القمر كان خيالًا بعيدًا منذ 100 عامًا، ولم يكن أحد يصدق إمكانية الوصل إليه، ولكن الآن أصبح الأمر واقع، ومن الممكن بعد 100 عامًا الذهاب إلى القمر لإعداد مناجم أو الحياة في كواكب أخرى.
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الكلمات المفتاحية

فاروق الباز الكواكب القمر الفضاء

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