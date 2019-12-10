أسعار النفط تتحول للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء





تحولت أسعار النفط للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب إعلان معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم عن مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي على أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غداً الأرقام الرسمية وسط توقعات بتراجعها.





وصعد سعر العقود الأجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 59.24 دولار للبرميل.





وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 64.35 دولار للبرميل.