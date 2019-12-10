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العقوبات الأمريكية تدفع إيران إلى تشديد قبضتها على العراق

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 10:06 م
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ترجمة - منة الشريف
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كان عبد المهدي قد اهتز واستقال قبل شهر تقريبًا، ولكن في أواخر أكتوبر، تدخل اللواء قاسم سليماني، الرئيس القوي لقوة القدس للنخبة، وهي ذراع لفيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني الذي يعمل مع الإفلات من العقاب في جميع أنحاء العراق.

وجاء تدخل السليماني قبل فترة وجيزة من تقرير "Intercept" و"New York Times" عن البرقيات الاستخباراتية الإيرانية التي تم تسريبها والتي وثقت بشكل علني وجهة نظر إيران حول تأثيرها العميق في العراق لأول مرة.

وكشفت البرقيات المتسربة، التي أرسلتها وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية بين عامي 2013 و2015، أن العديد من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين في العراق لديهم علاقات وثيقة مع طهران لسنوات.

وبحلول نهاية نوفمبر، كان الضغط على عبد المهدي شديدًا لدرجة أن إيران لم تعد قادرة على حمايته بعد الآن، قبل البرلمان العراقي بسرعة استقالته دون أن يكون هناك خلف واضح له في الأفق.

وكانت واشنطن سعيدة برؤية عبد المهدي يرحل، بعد أن نظر إليه في البداية كمرشح حل وسط مقبول عندما تم تعيينه رئيسًا للوزراء في عام 2018، يقول كبار المسؤولين الأمريكيين إنهم أدركوا بسرعة أنه غير قادر على الوقوف مع إيران.

وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى: "كان علينا توخي الحذر الشديد بشأن تقاسم [المعلومات والتكنولوجيا] مع العراق، لأنه قد يذهب إلى إيران".

كما قال أحد كبار المسؤولين الأمريكيين، إن عبد المهدي رفض دعوة للقاء ترامب عندما زار الرئيس العراق في عيد الميلاد الماضي، واختار إجراء مكالمة هاتفية بدلًا من ذلك.

وأضاف المسؤول، أن عبد المهدي رفض أيضًا مقابلة نائب الرئيس مايك بينس عندما سافر إلى العراق في نوفمبر.

وعلى النقيض من ذلك، قال المسؤول الكبير، إن عبد المهدي سافر بانتظام إلى طهران للقاء مسؤولين إيرانيين كرئيس للوزراء.

ولكن في الوقت الذي تراجع فيه تأثير إدارة ترامب في بغداد، تواجه إيران الآن مشاكل خطيرة في الداخل يمكن أن تتداخل مع سياستها تجاه العراق، بداية من نوفمبر بعد ارتفاع كبير في أسعار الغاز، اندلعت احتجاجات واسعة النطاق في طهران وغيرها من المدن الإيرانية، تخطى المحتجون بسرعة مطالب الإغاثة الاقتصادية للدعوة إلى الإطاحة بالحكومة الإيرانية.

وقوبلت المظاهرات بنيران قاتلة من قبل قوات الأمن الإيرانية، ولم تتوافر الأرقام بدقة، لكن مسؤولًا بوزارة الخارجية قال في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي إن 1000 متظاهر أو أكثر قُتلوا، بينما قُبض على 7000 على الأقل.

وفي العراق، وفي الوقت نفسه، قُتل ما لا يقل عن 350 شخصًا في المظاهرات حتى الآن، العديد منهم من المتظاهرين الذين قتلوا برصاص قوات الأمن، يبدو أن الجهود العنيفة التي بذلتها الحكومة العراقية لقمع المظاهرات ساعدتها وحدات الميليشيا الموالية لإيران، وفقًا لبعض التقارير.

وفي الأسبوع الماضي، تعرض المتظاهرون للطعن في ميدان التحرير ببغداد، مركز المظاهرات المناهضة للحكومة، بعد وصول مجموعات كبيرة من الرجال إلى الميدان وهم يرفعون شارة ميليشيا تدعمها إيران، كان المتظاهرون يشككون في الجماعة الموالية لإيران، لكن لا يمكن تحديدها بشكل قاطع ما إذا كان هؤلاء المليشيا مسؤولون عن عمليات الطعن أم لا.

وقد لا يفهم الكثير من الأمريكيين موقف إيران المهيمن في العراق ونفوذها على القيادة السياسية للبلاد، لكن هذه هي النتيجة المباشرة للغزو الأمريكي للعراق عام 2003 الذي أطاح بصدام حسين.

كما تم تبرير الغزو من قبل إدارة جورج دبليو بوش على أساس مزاعم خادعة بوجود صلات بين صدام والقاعدة والوجود المفترض لأسلحة الدمار الشامل العراقية.

وكان هناك ادعاء كاذب تاريخيًا آخر قدمه أيديولوجيو المحافظين الجدد الذين يدعمون غزو العراق أيضًا، قالوا في، إن الإطاحة بصدام لن يفيد إيران. في الواقع، جادل المحافظون الجدد أن أحد فوائد غزو العراق سيكون الحد من نفوذ إيران في الشرق الأوسط، تبين أن هذا أحد أعظم الأخطاء في تاريخ السياسة الخارجية الأمريكية.

وبدلًا من ذلك، كانت إيران المستفيد الأكبر من الغزو الأمريكي، الذي قضى على أكبر خصم إقليمي لإيران من خلال التخلص من صدام ونظامه البعثي الذي يهيمن عليه السنة، خلق ذلك الفرصة للأغلبية الشيعية في العراق للحصول على السلطة في بغداد.

ولطالما، كانت لإيران، التي كانت القوة الشيعية الرئيسية الوحيدة في المنطقة، جارة يسيطر عليها الشيعة.

والأكثر من ذلك، أن العديد من الزعماء الشيعة الذين وصلوا إلى السلطة في العراق بعد الغزو الأمريكي قضوا سنوات من المنفى في إيران.

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الكلمات المفتاحية

ايران الولايات المتحدة المظاهرات المناهضة للحكومة العراق

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