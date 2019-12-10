تويوتا تشوقنا لسيارتها الجديدة "يارس GR-4" (فيديو)

نشرت شركة يوتيوب فيديو تشيوقي لسيارتها الجديدة المنتظرة "يارس GR-4" عالية الأداء، وتنافس تويوتا سيارات فولكس واجن بولو GTI، وفورد فييستا ST، بسيارتها الجديدة.





ومن الفيديو، تحمل يارس GR-4 هوية هجومية ورياضية في نفس الوقت وفتحات تهويه كبيرة، بعض اللمسات التصميمية مستوحاه من عالم سيارات الرالي. يتضح لنا أيضًا بأن الهيكل عريض، وقدومها بخاصية الدفع الرباعي الذي يوفر ثبات وانطلاقة أفضل في جميع الظروف.





لا توجد معلومات مؤكدة عن محرك يارس GR-4، ولكن تشير بعض التوقعات بأنها سوف تحصل على محرك 4 سلندر سعة 1.6 لتر بالسوبرتشارج يولد قوة 220 حصان، ويسمح للسيارة بالتسارع إلى 100 كم/س خلال 6 ثواني فقط.





وتستعد تويوتا للكشف عن " يارس GR-4" في 17 خلال الأيام القليلة المقبلة، وسوف نوافيكم بالتفاصيل من معلومات وأرقام لحظة الكشف عن السيارة.