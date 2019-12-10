سعد الصغير لـ حسن الراد وحمدي بدر:"أخواتي الجدعان وحبايب قلبي"

نشر الفنان سعد الصغير، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تداول الصور والفيدوهات "إنستجرام" .





وكان في الصورة برفقة الفنان حسن الرداد، حمدي بدر، ويرتدي قميص كاروهات أبيض في أسود، وبنطلون جينز، ويحتضن حمدي بدر، وعلق عليها قائلاً:"أخواتي الجدعان وحبايب قلبي" .



يشارك سعد حسن الرداد في بطولة مسرحية "لوكاندة الأوباش"، عُرضت المسرحية لأول مرة في موسم الرياض الترفيهي.



يذكر أن مسرحية "لوكاندة الأوباش" بطولة حسن الرداد، ماجد المصري، سعد الصغير، مايا دياب، أوس أوس، حمدي الميرغني، هالة فاخر، ومن تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي.





شيد الفنان ماجد المصري بمسرحية "لوكاندة الأوباش" وذلك من خلال نشر صورة جديدة تجمعه بأبطال المسرحية على موقع "إنستجرام" .



وعلق عليها قائلاً:"لوكانده الأوباش.. آخر يوم عرض في موسم الرياض"، مضيفا: "الحمد لله كان عرض مشرف جداا.. وشكرا "حمدي بدر " وشكرا للدكتور أشرف زكي".