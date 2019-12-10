بدرية طلبة مهنئة لاشرف زكي عبر "إنستجرام"

نشرت الفنانة بدرية طلبة صورة تجمعها بالفنان اشرف زكي مهنئة للفنان اشرف زكي لتوليه منصب رئاسة اكاديمية الفنون عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".





وكتبت "طلبة" على هذه الصورة قائلة: بشكرك على دعمك ليا ووقفتك جنبي يا ابو قلب زي الفل، مبروك المنصب الجديد اكيد ده مش من فراغ حضرتك بتتعب كتير، ودماغك مشغولة 24 ساعة واحنا شفنا ده بعنينا.







وتابعت "طلبة" قائلة: ربنا يقدرك ويعينك علينا، بكرر شكري ليك يا طيب فعلا الغربة بتبين المعادن.







وعلقت احدى المتابعين عليها قائلا: انا عايزة اقولك انك قمر وعسل، واولادي بيحبوكي وحافظين كل قفشاتك.







وعلى صعيد اخر شاركت "طلبة" في العديد من المسلسلات منها: شقة فيصل، الوصية، ربع رومي، عزمي واشجان، الطوفان، الكابوس، صد رد، لما تامر ساب شوقية، امبراطورية مين، في غمضة عين، مزاج الخير.







وكما قدمت "طلبة" العديد من الافلام منها: الحكاية فيها منة، الدادة دودي، شيكامارا، لخمة راس، حمادة يلعب، علي سبايسي، زكي شان، صايع بحر، ملاكي اسكندرية.