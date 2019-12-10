Advertisements
Advertisements
Advertisements

بدرية طلبة مهنئة لاشرف زكي عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 10:17 م
Advertisements
بوابة الفجر
روان هيثم محمد
Advertisements
نشرت الفنانة بدرية طلبة صورة تجمعها بالفنان اشرف زكي مهنئة للفنان اشرف زكي لتوليه منصب رئاسة اكاديمية الفنون عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".


وكتبت "طلبة" على هذه الصورة قائلة: بشكرك على دعمك ليا ووقفتك جنبي يا ابو قلب زي الفل، مبروك المنصب الجديد اكيد ده مش من فراغ حضرتك بتتعب كتير، ودماغك مشغولة 24 ساعة واحنا شفنا ده بعنينا.



وتابعت "طلبة" قائلة: ربنا يقدرك ويعينك علينا، بكرر شكري ليك يا طيب فعلا الغربة بتبين المعادن.



وعلقت احدى المتابعين عليها قائلا: انا عايزة اقولك انك قمر وعسل، واولادي بيحبوكي وحافظين كل قفشاتك.



وعلى صعيد اخر شاركت "طلبة" في العديد من المسلسلات منها: شقة فيصل، الوصية، ربع رومي، عزمي واشجان، الطوفان، الكابوس، صد رد، لما تامر ساب شوقية، امبراطورية مين، في غمضة عين، مزاج الخير.



وكما قدمت "طلبة" العديد من الافلام منها: الحكاية فيها منة، الدادة دودي، شيكامارا، لخمة راس، حمادة يلعب، علي سبايسي، زكي شان، صايع بحر، ملاكي اسكندرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ ساعتين و 14 دقيقة

كورة ستار Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وانتر بث مباشر KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة الآن ان سبورت

منذ حوالي 4 ساعات

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ليفربول بلس

منذ ساعتين و 5 دقيقة

يلا شووت bein hd مشاهدة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ ساعة و 25 دقيقة

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ ساعتين و 51 دقيقة

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

منذ أقل من ساعتين

لايف Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وانتر بث مباشر رابط ماتش Barca يلا شوت بلس البارسا رابط يوتيوب بدون تقطيع

منذ أقل من ساعتين

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ ساعتين و 28 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر Barcelona LIVE رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع «جوووول»

منذ ساعة و 17 دقيقة

live|مشاهد مباراة برشلونة ضد انتر بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

منذ ساعة و 23 دقيقة

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة بين سبورتhd

منذ ساعتين و 10 دقيقة

رابط bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان 10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

منذ ساعتين و 27 دقيقة

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة سالزبورغ ضد ليفربول بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع (صلاح جول)

منذ ساعتين و 36 دقيقة

بث مباشر| مباراة برشلونة وانتر عبر beIN SPORTS مشاهدة برشلونة| Barcelona live free champions league

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بي إن سبورتس Group stage - Group E يلا شوت رابط ماتش ليفربول (صلاح هدف)

منذ أقل من ساعتين

هدف صلاح الآن| مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر| نتيجة مباراة ليفربول اليوم

منذ ساعة و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

شاهد.. بدرية طلبة ترتدي عباءة تحمل صورتها

عاجل.. بدرية طلبة تتعرض لأزمة صحية وتطلب الدعاء من الجمهور

اليوم.. تشييع جثمان شقيق بدرية طلبة

بدرية طلبة تحتفل بزفاف ابنة شقيقتها (صورة)

حمدي الميرغني يدعم أشرف زكي في انتخابات المهن التمثيلية

حمدى الميرغني يدعم أشرف زكي نقيبًا للممثلين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:54 م

كورة ستار Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وانتر بث مباشر KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة الآن ان سبورت

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

08:11 م

بث مباشر| مباراة برشلونة وانتر عبر beIN SPORTS مشاهدة برشلونة| Barcelona live free champions league

08:05 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر Barcelona LIVE رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع «جوووول»

09:08 م

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

08:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status