محمد نوار يكشف عن خطة تطوير الإذاعة المصرية

قال محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، إنه تم تغيير شكل إذاعة القرآن الكريم بالكامل، لافتًا إلى أنه تم تخفيض عدد البرامج من 60 برنامج إلى 40 برنامج، وتم زيادة وقت القرآن الكريم من 60% إلى 80%.



وأضاف "نوار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، أنهم يمدون الإذاعة بالمتحدثين صغار السن المرشحين من وزارة الأوقاف والمؤسسات الدينية المصرية، مشددًا على ضرورة وجود رقابة على وسائل التواصل الاجتماعي.



وأعلن رسميًا عن انضمام الإعلامي محمد الباز لتقديم أحد البرامج الإذاعية، في حين أكد الإعلامي محمد الباز، أنه سيقدم البرنامج بدون مقابل من أجل الإذاعة المصرية.

