live| مشاهدة مباراة برشلونة وإنتر ميلان بث مباشر barcelona vs inter milan بدون تقطيع برشلونة مجانًا Champions League

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ويحا نادي برشلونة الإسباني ضيفاً على إنتر ميلان Goal Live في الجولة السادسة من المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا بملعب سان سيرو.





مشاهدة مباراة برشلونة و إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا برابط سريع ومباشر دون تقطيع يلا شووتCOOLKORA حيث يريد المدرب أنطونيو كونتي تحقيق الفوز على برشلونة لضمان التأهل لدور الـ 16.

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ومن المتوقع أن يكون تشكيلة برشلونة كما يأتي:

نيتو

سيرخي روبيرتو – أومتيتي– لونجليه – فيربو

فيدال – بوسكيتس– راكيتيتش

كارليس بيريز – أنسوا فاتي - جريزمان





بينما سيدخل المدرب أنطونيو كونتي اللقاء بالتشكيل التالي

سمير هاندانوفيتش

سكرينيار – دي فري – جودين

دامبروزيو – فاليرو – كاندريفا – فيسينو – بروزوفيتش

لاوتارو مارتينيز - لوكاكو





مشاهدة مباراة برشلونة و إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

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بث حي ومباشر لمبارة إنتر ميلان وبرشلونة KOORASTAR

وتذاع المبارة يوم الثلاثاء 10 ديسمبر في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتنقل على الهواء مباشرة على قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عصام الشوالي.





تابع البث المباشر لمباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند YALLA SHOOT مشاهدة مباشرة YALLA KORA رابط مباشر جودة متعددة، هذا ويحتل نادي برشلونة صدارة المجموعة السادسة برصيد 11 نقاط، بينما يحتل إنتر ميلان المركز الثالث برصيد 7 نقاط.



