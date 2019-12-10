سوريا الديمقراطية: إعلان تركيا إسكان مليون شخص في تل أبيض ورأس العين "خطير جدا"

قال قائد قوات سوريا الديمقراطية، م

إن ما أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن بدء العمل بإسكان مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين أمر خطير جدا.









وأوضح "عبدي"، خلال تصريحاته، مساء الثلاثاء، أن روسيا والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية منع تغيير ديمغرافية المناطق التي احتلتها تركيا في شمال شرق سوريا.





ويذكر أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه تم البدء في العمل على إسكان مليون سوري في مدينتي تل أبيض ورأس العين، شمال شرقي سوريا، بعد أن انتزعت القوات التركية والفصائل السورية المسلحة الموالية لها السيطرة عليها من وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في عملية نبع السلام العسكرية في أكتوبر الماضي.

وقال إردوغان، في كلمة له أمام اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية بمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، أمس (الاثنين)، إنه سيتم تقديم الدعم لإنشاء مناطق سكنية جديدة في الشمال السوري، لافتاً إلى أنه تم البدء في العمل على إسكان مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين. وأضاف إردوغان أنه لن يستطيع طرف بمفرده تحمل أعباء السوريين الموجودين على الأراضي التركية والمقيمين بالقرب من الحدود التركية، البالغ إجمالي عددهم 9 ملايين شخص. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم للاجئين السوريين سوى 3 مليارات يورو، بينما تجاوز ما أنفقته تركيا عليهم 40 مليار دولار.

ظلوم عبدي،