بعد رقص الطلاب على أغاني المهرجانات.. محافظ كفر الشيخ يقرر استبعاد مدير المدرسة

عقب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على واقعة رقص الطلاب على أغاني المهرجانات في إحدى المدارس بالمحافظة، قائلًا: "هذه الواقعة مؤسفة ومشينة وتم اتخاذ اجراءات ضد الطلبة الذين شاركوا في هذه الواقعة".



ولفت محافظ كفر الشيخ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، إلى أن الحديث على تقديم مدير هذه المدرسة استقالته عبر الفيس بوك بعد هذا الأمر، لم يثبت صحته حتى الآن، وإذا ثبت صحته، فهذا يأتي في اطار تحمله المسؤولية.



وأشار إلى أن هناك لجنة من مديرة التعليم انتقلت إلى المدرية فور رؤية الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات ضد المدرسين المسؤولين عن تسيب المدرسة، وتم استبعاد المدير، خاصة أنه مدير المنظومة التعليمة في هذه المدرسة.

