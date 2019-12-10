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السلع التموينية تشتري 355 ألف طن قمح من 4 دول

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:42 م
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القمح المستورد
القمح المستورد
وكالات
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أشترت هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، 355 ألف طن من القمح الروسي والروماني والأوكراني والفرنسي في مناقصة عالمية، بحسب وكالة رويترز.

يشار أن مصر استوردت خلال العام المالي الماضي (2018-2019) كميات من القمح بلغت 6.49 مليون طن، فيما بلغت كمية توريدات القمح المحلي 3.256 مليون طن.

وتستهلك مصر نحو 9.6 مليون طن من القمح سنويا لإنتاج الخبز المدعم.
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الكلمات المفتاحية

القمح الفرنسي القمح الروسي القمح الاوكراني استيراد القمح

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