يلا شوت bein SPORT مشاهدة مباراة برشلونة والانتر بث مباشر رابط يوتيوب YALLA GOAL متعدد كورة لايف برشلونة PLUS NOW

يقدم لكم الفجر الرياضي مباراة نارية بين إنتر ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني، بث مباشر يلا كورة YALLAKORA، إنتر ميلان يستضيف البلوجرانا بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويستعد ملعب سان سيرو معقل النيترازوري، لاستضافة مباراة من العيار الثقيل عندما يحل برشلونة ضيفا ثقيلا على أصحاب الأرض، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات، كورة أونلاين شاهد بث مباشر KORA ONLINE، إنتر ميلان الإيطالي يصطدم بنظيره برشلونة الإسباني، لحسم بطاقة التأهل للدور المقبل.

كورة ستار ويلتقي إنتر ميلان اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، تابع لايف ومباشر برشلونة ضد إنتر ميلان KORA STARA، بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة إنتر ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني بدوري أبطال أوروبا

وتُقام مباراة إنتر ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

القنوات الناقله لمباراة إنتر ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني بدوري أبطال أوروبا

وتُذاع مباراة إنتر ميلان الإيطالي ضد برشلونة الإسباني، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية المالك الحصري للدوري الإسباني، حيث ستكون متاحة عبر قناة bein sports HD3، تابع لايف شوت مباراة إنتر ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني، LIVE SHOOT، بالجولة السادسة بدوري أبطال أوروبا.

ويدخل برشلونة بقيادة الإسباني أرنيستو فالفيردي المدير الفني، وهو متأهلًا للدور المقبل بشكل رسمي حيث يخوض المباراة بشكل تحصيل حاصل، تابع كورة جول إنتر ميلان الإيطالي يستضيف برشلونة، بالجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا KORA GOAL، وحسم بطاقة التأهل الثانية على حساب بروسيا دورتموند الألماني.

يلا شووت بلس إنتر ميلان الإيطالي ضد برشلونة الإسباني، حيث يحتل برشلونة المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة فيما يحتل إنتر ميلان المركز الثاني متساويًا مع بروسيا دورتموند الألماني برصيد 7 نقاط، شاهد مباراة برشلونة ضد ليجانيس عبر رابط YALLA SHOOT PLUS.





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