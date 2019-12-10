25 قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وإنتر ميلان الآن مجانًا| مشاهدة مباراة الانتر ضد برشلونة بث مباشر BEIN HD

يستضيف ملعب سان سيرو معقل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي، مباراة فاصلة لأصحاب الأرض ضد برشلونة الإسباني، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وحسم بطاقة التأهل للدور الستة عشر.





ويطمح إنتر ميلان، في تحقيق الفوز على أرضه ووسط جماهيره من أجل حسم بطاقة التأهل الثانية من المجموعة السادسة، دون النظر لمباراة بروسيا دورتموند الألماني وسلافيا براج التشيكي التي ستُقام لحساب نفس الجولة.





موعد مباراة إنتر ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني بدوري الأبطال





وتُقام مباراة إنتر ميلان الإيطالي ضد برشلونة الإسباني، ضمن منافسات الجولة السادسة اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





وكان برشلونة الإسباني، حسم بطاقة التأهل وصدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، بينما يتنافس إنتر ميلان الإيطالي وبروسيا دورتموند الألماني، على البطاقة الثانية حيث يملك كل منهما 7 نقاط بالمجموعة.





ويستضيف بروسيا دورتموند الألماني نظيره سلافيا براج التشيكي، مساء اليوم لحساب نفس الجولة من المجموعة، وتحديد الطرف الثاني المتأهل للدور الستة عشر.





ويرصد "الفجر الرياضي" القنوات المفتوحة لنقل مباراة إنتر ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا من خلال التقرير الآتي:-









قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.





قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.





قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.





قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.





قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.





قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.





قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.





قناة Sport 1 Hungary / التردد، 11727 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.





قناة Sport 1 Czechia / التردد، 11804 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.





قناة Sport 1 Czechia / التردد، 12207 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.





قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 12530 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، N S S 7.





قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.





قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.





قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.





قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.





قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.





قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.





قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.





قناة TVi Portugal / التردد، 12322 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat 1a.





قناة Eleven Sports 1 HD Portugal / التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.





قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.





قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.





قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.





قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.





قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.





قناة Polsat Sport / التردد، 11158 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.





قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.





قناة RTS 1 Serbia / التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.





قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.





قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.





قناة TVP Sport HD / التردد، 10834 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.





قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.





قناة Club RTL / التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.



