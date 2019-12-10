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نتيجة مباراة ليفربول وسالزبورغ اليوم liverpool vs red bull salzburg

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:15 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورج yalla shoot liveمشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ، بث مباشر ليفربول ضد سالزبورج عر الفجر الرياضي يتنافس 15 فريقاً في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لاقتناص ثمانية مقاعد لا تزال غير محسومة في ثمن نهائي "التشامبيونز ليج".kora on line

مشاهدة لقاء ليفربول الان بدون تقطيع يوجد ثمانية فرق حسمت التأهل مسبقا هي برشلونة وبايرن ميونخ ويوفنتوس ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان كمتصدرين لمجموعاتهم إلى جانب kora on line لايبزيج وريال مدريد وتوتنهام من الوصافة.kora live

أما الفرق الـ15 التي تتطلع لاقتناص واحدة من البطاقات الثمانية المتبقية، فهي صاحب اللقب، ليفربول، إل ىوستلعب مباراة نادي ليفربول KORA ONLINE ضد نظيره نادي سالزبورج اليوم بدوري أبطال أوروبا في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءا بتوقيت القاهرة التاسعة إلا خمس دقائق مساءا بتوقيت السعودية على ملعب رد بول أرينا.

مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا
ويتواجد نادي ليفربول KORA STAR
جانب أتلتيكو مدريد وفالنسيا وإنتر ميلان وتشيلسي وأياكس وسالزبورغ ونابولي وبرسيا دورتموند وزينيت سانت بطرسبرغ وليون وشاختار دونيتسك ودينامو زغرب وأتالانتا وباير ليفركوزن.kora star

وخرجت من المنافسة على التأهل فرق بنفيكا وكلوب بروج وسرفينا زفيزدا وجالاتا سراي وأوليمبياكوس، لكنها ستلعب على أمل الوصول للمركز الثالث في مجموعاتها، ما يسمح لها بالمشاركة في منافسات الدوري الأوروبي، الخيار الذي لم يعد مطروحاً أمام جينك ولوكوموتيف موسكو وليل وسلافيا براغ، إزاء استمرارهم في المركز الرابع.kora youtube

وتنطلق الجولة الأخير من دور المجموعات الثلاثاء بمواجهات بين فرق المجموعات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، liverpool وسيحل ليفربول ضيفا على سالزبورج، ولدى كل منهما دافع للمنافسة بقوة في المجموعة الخامسة.

وبينما يكفي التعادل فريق الألماني يورغن كلوب، لا يعتمد الفريق النمساوي على نفسه فقط لأنه يحتاج للفوز وأيضاً ألا يفوز نابولي على جينك -الذي تأكد خروجه من المنافسة بالفعل- في المباراة الثانية بنفس المجموعة.yalla shoot live
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