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"الشباب" تعلن مسؤوليتها عن هجوم فندق في مقديشو

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:13 م
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بوابة الفجر
ترجمة - أحمد ثابت
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أعلنت الشرطة الصومالية اليوم الثلاثاء، أن حركة الشباب الصومالية المتشددة قد أعلنت مسؤوليتها عن هجوم فندق في العاصمة مقديشو اليوم الثلاثاء، قرب مقر إقامة رئيس البلاد . مصريحين، أن القتال لا يزال مستمرا.

وقال شرطي صومالي لـ"رويترز": "اعتقدنا أنهم من الشرطة لكن عندما اقتربوا بادروا بإلقاء القنابل اليدوية وإطلاق النار علينا ثم تبادلنا معهم إطلاق النار عند بوابة الفندق".

وأكد عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة "الشباب" أنها وراء الهجوم، وأن مقاتليها موجودون حاليا داخل المجمع الذي يوجد به الفندق، وينزل به عادة مسؤولون حكوميون وأعضاء في البرلمان.

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الكلمات المفتاحية

هجوم مقدشيو فندق حركة الشباب

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