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«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع «جوووول»

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:08 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر لمباراة سالزبورج ضد ليفربول كورة أونلاين KORAONLINE، عندما تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب ملعب "ريد بول أرينا"، لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي سالزبورج وليفربول، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

- يلا شوت Yalla Shoot لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي سالزبورج ضد ليفربول، عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

ويقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سالزبورج ضد ليفربول، لمتابعتها في موعدها المحدد بمختلف الجودات دون تقطيع، عبر يلا شوت Yalla Shoot، وكورة جول KORAGOAL.

- موعد مباراة سالزبورج ضد ليفربولYALLA SHOOT NOW
كورة لايف KORALIVE، حيث تقام مباراة سالزبورج ضد ليفربول، في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات، و6:55 مساءًا بتوقيت تونس، و5:55 مساءًا بتوقيت جرينتش Liverpool vs Salzburg.

- مشاهدة مباراة سالزبورج ضد ليفربولYALLA SHOOT
كورة جول KORAGOAL، حيث يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في مواصلة الدفاع عن لقبه الذي حققه في الموسم الماضي بالفوز على مواطنه توتنهام بنتيجة 2-0 Liverpool vs Salzburg.

- بث مباشر لمباراة مباراة سالزبورج ضد ليفربولLiverpool NOW
كول كورة COOLKORA لمشاهدة مباراة سالزبورج ضد ليفربول Liverpool، حيث يعول الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز على الثلاثي الهجومي المتمثل في الدولي المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو Salah LIVE.

يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواصلة نتائجه الإيجابية في الموسم الحالي لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه، في مواجهة صعبة أمام نابولي العنيد Liverpool vs Salzburg.

الأسطورة livehd7 لمشاهدة ممتعة للمباراة النارية المرتقبة بين الفريقين Liverpool، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل والخسارة في لقاء وحيد.

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