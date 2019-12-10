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صور حية من الفضاء تكشف نفق الصواريخ الإيرانى في سوريا

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:08 م
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بوابة الفجر
نها محمد
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كشفت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، أن الأقمار الصناعية التقطت صورا حية، تظهر ما تقوم بيه إيران ببناء نفقا لتخزين الصواريخ والأسلحة، أسفل قاعدة عسكرية شرقي سوريا.

ويقع النفق أسفل قاعدة "الإمام علي" الإيراني، التي استكملت طهران بنائها في منطقة البوكمال على الحدود السورية العراقية، الشهر الماضي.

وتقول "فوكس نيوز" إن طول النفق يبلغ 400 قدم (121 مترا)، وعرضه 15 قدما ( 4.5 أمتار)، وعمقه 13 قدما (3.9 أمتار).

وأشار إلى أن الصور التي حصلت عليها أيضا مصادر استخبارية غربية تشير إلى أن طهران تريد تخزين صواريخ وأسلحة ثقيلة في النفق.

والتقط الصور شركة "أى إس أي" إيمج سات أنترناشونال، التي تعنى بتقديم بمعلومات جغرافية، مستندة إلى صور فضائية، مشيرة إلى أنها مؤرخة بـ5 أكتوبر الماضي.

وبعد أسبوعين من هذه الصور، تمكنت الشركة من جمع صور أخرى، تظهر وضع الإيرانيين لـ"سقيفة" لخفاء مدخل النفق، فضلا عن رصد أكوام كبيرة الطمم في الطرف الآخر من النفق، ما يظهر استمرار الحفريات.

وتعتقد مصادر الاستخبارات الغربية أن الصواريخ وغيرها من الأسلحة ستوضع في هذا النفق، مشيرة إلى أن عملية البناء في مراحلها النهائية، وقد يدخل حيز الخدمة قريبا.

وتعرضت القاعدة لسلسلة ضربات جوية لم يتبناها أحد هذا العام، وذلك بعد الكشف عنها من خلال تقرير لشبكة "فوكس نيوز".

وتقول تقارير إعلامية إن النظام الإيراني يبني معبرا على الحدود بين سوريا والعراق، الأمر الذي دفع مصادر غربية للإعراب عن قلقها من سهولة تنقل القوات والأسلحة الإيرانية بين حدود الدولتين.

وقالت صحيفتا "نيويورك تايمز" الأميركية "والتايمز" البريطانية إن إيران هرّبت سرا مئات الصواريخ القصيرة المدى إلى العراق، من أجل استخدامها في شن هجمات في حال تعرضها لضربة أميركية.

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الكلمات المفتاحية

نفق صواريخ صور فضائية سوريا ايران

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