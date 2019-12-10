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التشكيل الرسمي لتشيلسي أمام ليل.. مشاهدة مباراة تشيلسي وليل رابط مباشر مجاني bein Sport

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:01 م
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تشيلسي
تشيلسي
أحمد عصام
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أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الانجليزي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ليل الفرنسي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في لندن ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

 

حراسة المرمى : كيبا.

خط الدفاع : ازبيلكوتا - زوما - روديجير - ايمرسون.

خط الوسط : كوفاسيتس - جورجينهو - كانتي - ويليان - بوليسيتش.

خط الهجوم : تامي ابراهام.

 

وكان فريق تشيلسي قد تعادل مع فريق فالنسيا الإسباني بالجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الميستايا في إسبانيا، وتعادل أيضاً مع فريق اياكس امستردام الهولندي بنتيجة أربعة أهداف مقابل أربعة في الجولة قبل الماضية.

 

وسوف يواجه فريق اياكس امستردام الهولندي نظيره فريق فالنسيا الإسباني على ملعب يوهان كرويف ضمن منافسات تلك الجولة أيضا من أجل حسم بطاقتي التأهل في المجموعة بالجولة الأخيرة.

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