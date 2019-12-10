تنسيقية شباب الأحزاب: منتدى شباب العالم أصبح قبلة لطرح الأفكار

عقب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، على انطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة في الرابع عشر من ديسمبر، قائلًا: "منتدى شباب العالم يتمتع بزخم كبير جدًا على المستوى العالمي، ويتطلع إليه قادة العالم للاطلاع على توصياته، منتدى شباب العالم أصبح قبلة لطرح الرؤى والأفكار التي تؤثر على المستوى العالم".



وتابع "درويش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن هناك العديد من الموضوعات التي ستناقش في المؤتمر مثل الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في إفريقيا، وريادة الاعمال، للإطلاع على التطوير التكنولوجي المتواجد في العالم.



ولفت إلى أن حالة الشفافية والمصارحة في المنتدى مطلقة، سواء من المعارضة أو المؤيدين، لافتَا إلى أن كل الآراء تطرح بمنتهى الشفافية، وهذا يعطي دلالة على مصداقية الحدث.

