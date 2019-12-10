live|مشاهد مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

تابع لايف المباراة بين ليفربول وسالزبورج KOORA LIVE :-

كورة أونلاين شاهد البث المباشر لمواجهة فريق سالزبورج النمساوي نظيره فريق ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر YALA LIVE في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الفريق النمساوي ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا YALA KOORA.





يلا كورة ترتيب مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا YALA KOORA :-

يلا شوت حصري ويحتل فريق ليفربول صدارة المجموعة في دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، بينما يأتي فريق نابولي الإيطالي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط KOORA ONLINE ويحل فريق سالزبورج النمساوي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ويأتي فريق جينك البلجيكي في مؤخرة الجدول برصيد نقطة واحدة فقط. YALA SHOOOT HASRY.





كورة ستار أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق سالزبورج النمساوي YALA SHOOOT PLUS في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا KOORA STAR.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : اليسون.

خط الدفاع : الكسندر ارنولد - لوفرين - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط : هيندرسون - فينالدوم - ميلنر.

خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو.





مشاهدة مواجهة ليفربول ضد سالزبورج :-

مباراة ليفربول ضد سالزبورج في دوري أبطال أوروبا حيث ستكون تلك المباراة نارية بين الفريقين من أجل تحديد بطاقة التأهل لدور الثمن نهائي من البطولة الأوروبية YALA KOORA وسيدخل فريق ليفربول من أجل الدفاع عن لقبه الذي حققه في الموسم الماضي على حسا فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة النهائية GOAL KOORA.



