يلا شووت bein hd مشاهدة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج YALA SHOOOT PLUS :-

كورة ستار شاهد البث الحي المباشر لمباراة فريق ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع فريق سالزبورج النمساوي اليوم السبت 10 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا KOORA ONLINE.





طموحات ليفربول من مباراة سالزبورج النمساوي COOL KOORA :-

يلا كورة ويدخل فريق ليفربول تلك المباراة طامحا في تحقيق الانتصار أو التعادل من أجل التأهل بشكل رسمي لدور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروباKOORA LIVE حيث ستكلفه الهزيمة من الفريق النمساوي الخروج من دور المجموعات في حال فوز فريق نابولي المتوقع على جينيك الذي يقع في مؤخرة جدول المجموعة KOORA LIVE وكان فريق سالزبورج قد خسر من الريدز في مباراة الذهاب بدور المجموعات بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة مما سيجعل فرصته في الفوز بأي نتيجة أقل من نتيجة الذهاب تأهله بشكل رسمي YALA SHOOOT PLUS.





تابع لايف ترتيب مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا LIVERPOOL :-

كورة أونلاين ويحتل فريق ليفربول صدارة المجموعة في دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، بينما يأتي فريق نابولي الإيطالي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويحل فريق سالزبورج النمساوي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ويأتي فريق جينك البلجيكي في مؤخرة الجدول برصيد نقطة واحدة فقط YALA KOORA يلا تابع المباراة كاملة بدون تقطيع عبر اليوتيوب وعلى البث الحي المباشر الاسطورة ALASTORA.





موعد مباراة ليفربول ضد سالزبورج GOAL KOORA :-

يلا شوت حصري وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق سالزبورج في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة YALA LIVE وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب، حيث ستذاع تلك المباراة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.



