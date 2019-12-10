بعد إقالة رئيس الحي.. حملة لإزالة القمامة من شوارع المرج



وأشاد "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدي البلد"، مساء الثلاثاء، بتحرك وزير التنمية المحلية السريع، متابعا: "كلنا عايزين بلدنا حسن بلد في العالم".



الجدير بالذكر أن برنامج "على مسئوليتي"، قد عرض تقريرًا مصورا أمس الإثنين حول تدني مستوى النظافة في أحياء المرج وحلوان بالقاهرة، وتراكم كميات كبيرة من القمامة في أماكن عديدة بحلوان والمرج وشكاوى المواطنين من سوء مستوى الخدمات، مما أدى إلى إصدار وزير التنمية المحلية قرارا بإقالة رئيسي حيي المرج وحلون.



قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي أصدر قرارا بإزالة القمامة من شوارع حي المرج، استجابة لمناشدات المواطنين في برنامجه.