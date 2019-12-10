أحمد حجاج: تعامل مصر مع رئاسة الاتحاد الأفريقي كان الأنشط حتى الآن



وأشار "حجاج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن الرئيس السيسي شرح لنظيره الجنوب الأفريقي أهم الملفات التي عملت عليها مصر خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي، منوهًا بأن انتهاء فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لا يعني انتهاء علافة مصر بالقضايا الأفريقية.



وأضاف أن الرئيس القادم للاتحاد الأفريقي سيستكمل مسيرة مصر، منوهًا بأن مصر وجنوب أفريقيا هما أكبر دولتين في القارة الأفريقية، ولذلك من المحتم أن يتم التنسيق بينهما، لتعزيز التعاون بين البلدين.



قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد لمنظمة العمل الأفريقية سابقا، إن تعامل مصر مع رئاسة الاتحاد الأفريقي كان أنشط تعامل حتى الآن، لافتًا إلى أن جنوب أفريقيا ستتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي خلفًا لمصر.