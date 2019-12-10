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رابط HD live مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر barcelona كورة لايف بدون تقطيع

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:43 م
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بوابة الفجر
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نتابع سوياً مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر بالجولة السادسة بدوري أبطال أوروبا وتعتبر مواجهة برشلونة وانتر ميلان تحصيل حاصل بالنسبة الفريق الإسباني الذي قد ضمن التأهل لدور ثمن النهائي بالإضافة إلي ضمان صدارة المجموعة ولكن الحال يختلف بالنسبة انتر ميلان الذي مازال يبحث عن الحصول علي بطاقة التأهل لدور المقبل في ظل المنافسة المشتعلة بينة وبين بوروسيا دورتموند الألماني حيث أن الفريقين يتساويان في النقاط وما يمكن قولة أن فرص الفريقين متساويان في حصد بطاقة التأهل وذلك علي الرغم أن دورتموند سيكون لدية مواجهة في المتناول إلي حداً ما حيث سيقابل سلافيا براغ التشيكي الذي قد ظهر بصورة جيدة للغاية علي الرغم من إنعدام فرصتة للصعود لدور المقبل ولكن الفريق التشيكي لدية بعض العناصر الجيدة التي ستجعلة خصماً صعباً علي الفريق الألماني.

برشلونة قد حقق الفوز بخماسية خلال لقائة الأخير أمام ريال مايوركا ولكن علي

الرغم من ذلك ريال مايوركا كان الأفضل في بداية المواجهة سواء من الجانب الدفاع من خلال السيطرة علي القوة الهجومية لفريق برشلونة أو من خلال الجانب الهجومي بالنقل والأستحواذ علي الكرة في وسط ميدان برشلونة في حين أن برشلونة صاحب الإمكانيات الفنية الكبيرة لم يكن قادر علي أختراق المنظومة الدفاعية لفريق ريال مايوركا وبالطبع تلك النقطة السلبية لدية الفريق الكتالوني ليس بالجديدة حيث أن برشلونة يعاني وبشدة في بناء هجمات منظمة لذلك قام فالفيردي خلال الفترة الأخيرة بتعديلات متكررة في منطقة وسط الميدان ولكن علي الرغم من تفوق ريال مايوركا في بداية المواجهة ولكن كان هناك سذاجة في التمركزات الدفاعية في الحالة الهجومية لذلك نجح برشلونة في التقدم بهدف الأول عن طريق هجمة مرتدة.
النقطة الإيجابية لدية برشلونة هو عدم التراجع للجانب الدفاعي بعدما أن سجل هدفة الأول وذلك المعتاد بالنسبة برشلونة تحت قيادة مديرة الفني إرنستو فالفيردي الذي يميل إلي الحذر الدفاعي ولكن الوضع كان مختلف خلال مواجهة ريال مايوركا وذلك أمر منطقي في ظل ضعف الخصم لذلك برشلونة أصبح لدية الأفضلية من ناحية السيطرة والخطورة الهجومية ولكن ذلك لا يعني أن برشلونة نجح في حل المشاكل الذي لدية وذلك لي الرغم من تسجيلة ثلاثة أهداف بالشوط الأول ولكن برشلونة


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