"إنفوجراف".. تقدم مصر 6 مراكز في مؤشر الأمن الغذائي

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، عن تقدم مصر 6 مراكز في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2019، بناء على معلومات من وحدة أبحاث الايكونوميست.





وقام المركز بنشر إنفوجراف يوضح أن مصر احتلت المركز الـ55 في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2019، مقابل المركز 61 خلال العام الماضي.



