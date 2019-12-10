Advertisements
Advertisements
Advertisements

"إنفوجراف".. تقدم مصر 6 مراكز في مؤشر الأمن الغذائي

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:44 م
Advertisements
ترتيب مصر
ترتيب مصر
الفجر الاقتصادي
Advertisements
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، عن تقدم مصر 6 مراكز في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2019، بناء على معلومات من وحدة أبحاث الايكونوميست.

وقام المركز بنشر إنفوجراف يوضح أن مصر احتلت المركز الـ55 في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2019، مقابل المركز 61 خلال العام الماضي.

ومنهجية المؤشر تعتمد على قياس 3 عوامل رئيسية: القدرة النقدية للحصول على الغذاء، ومدى توفر الغذاء، وآليات جودة وأمن الغذاء.
إنفوجراف.. تقدم مصر 6 مراكز في مؤشر الأمن الغذائي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مؤشر الغذاء العالمي عالمى توفر الغذاء توفر الدواء ترتيب مصر

أخبار تهمك

رابط bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان 10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

منذ أقل من ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول BEIN HD

منذ ساعة الا ربع

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ ساعة

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ ساعة و 22 دقيقة

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ليفربول بلس

منذ 36 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش ليفربول اليوم uefa

منذ أقل من ساعة

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول «هدف ابو صلاح»

منذ نصف ساعة

أونلاين YALLAKORA: مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر (mO SALAH) هدف ليفربول الآن رابط ماتش ليفربول صلاح PLUS Kora

منذ ساعة و 15 دقيقة

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة بين سبورتhd

منذ 41 دقيقة

يلا شوت MATCH SUMMARY مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورف بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ ساعة

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة سالزبورغ ضد ليفربول بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع (صلاح جول)

منذ ساعة و 7 دقيقة

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بث مباشر LIVERPOOL LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول جودة متعددة HD

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر| مباراة ليفربول وسالزبورغ عبر beIN SPORTS مشاهدة ليفربول| liverpool live free champions league

منذ أقل من ساعة

"كورة لايف" بث مباشر مباراة ليفربول وسالزبورج بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ مباشرة كورة اون لاين |كورة لايف

منذ ساعة و 26 دقيقة

كورة ستار LIVERPOol مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر KORA STAR كورة لايف رابط ماتش ليفربول الآن SALAHبي ان سبورت

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

تراجع ترتيب مصر 10 مراكز على مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية

الكويت تحتل المركز الـ90 عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية

مصر تحافظ على مركزها فى مؤشر التنافسية العالمية

الأسرع نموا بالشرق الأوسط.. ٨ نجاحات دولية لمصر في ٢٠١٨ (انفوجراف)

النرويج تحتل المرتبة الأولى على مؤشر الديمقراطية العالمي

بالانفوجراف| في عام واحد.. مصر تتقدم 10 مراكز في مؤشر الابتكار العالمي 2018

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:54 م

كورة ستار LIVERPOol مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر KORA STAR كورة لايف رابط ماتش ليفربول الآن SALAHبي ان سبورت

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول BEIN HD

08:11 م

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

07:34 م

بث مباشر| مباراة ليفربول وسالزبورغ عبر beIN SPORTS مشاهدة ليفربول| liverpool live free champions league

08:05 م

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

07:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status