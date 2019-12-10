كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش الريدز (هدف)

يستضيف نادي سالزبورج النمساوي نظيره نادي ليفربول الإنجليزي KORA STAR اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وسالزبورج اليوم بدوري أبطال أوروبا

وستذاع مباراة نادي ليفربول KORA LIVE ضد نظيره نادي سالزبورج اليوم بدوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق حفيظ دراجي.





موعد مباراة ليفربول وسالزبورج اليوم بدوري أبطال أوروبا LIVERPOOL VS Salsporg

وستلعب مباراة نادي ليفربول KORA ONLINE ضد نظيره نادي سالزبورج اليوم بدوري أبطال أوروبا في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءا بتوقيت القاهرة التاسعة إلا خمس دقائق مساءا بتوقيت السعودية على ملعب رد بول أرينا.





مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

ويتواجد نادي ليفربول KORA STAR في المجموعة الخامسة من مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة كل من نادي نابولي ونادي جينك ونادي سالزبورج.





بث مباشر لمباراة ليفربول وسالزبورج اليوم بدوري أبط ال أوروبا

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة نادي ليفربول ضد نظيره نادي سالزبورج اليوم بدوري أبطال أوروبا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.





كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي ليفربول ضد نظيره نادي سالزبورج اليوم بدوري أبطال أوروبا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.





ترتيب الفريقين في بطولة دوري أبطال أوروبا

ويحتل نادي ليفربول KORA LIVE صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط من أصل 5 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.





بينما يتواجد نادي سالزبورج YALLA SHOOT في المركز الثالث من جدول ترتيب المجموعة بدوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط من أصل 5 مباريات خاضها الفريق في دوري الأبطال.



