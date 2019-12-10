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تشكيل برشلونة الرسمي ضد إنتر ميلان| مشاهدة مباراة الإنتر وبرشلونة بث مباشر barcelona vs inter milan

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:45 م
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مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
أحمد عصام
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أعلن المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق إنتر ميلان الإيطالي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السان سيرو ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : نيتو.
خط الدفاع : موسى واجه - توديبو - أومتيتي - لانجليت.
خط الوسط : جونيور - الينا - فيدال - راكتيتش - بيريز
خط الهجوم : انطوان جريزمان.

موقف برشلونة وانتر ميلان قبل مواجهة دوري الأبطال :-
ويدخل فريق إنتر ميلان مباراة برشلونة وعينه على تحقيق الثلاث نقاط من أجل حسم البطاقة الثانية في التأهل من دور المجموعات بدون النظر لنتيجة مباراة بوروسيا دورتموند الألماني ضد فريق سلافيا براج، وفي حال تعادل الإنتر سيحتاج إلى عدم فوز الفريق الألماني من أجل التأهل أيضاً.

ويتفوق الفريق الايطالي على بوروسيا دورتموند في المواجهات المباشرة حيث فاز عليه في السان سيرو بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وخسر منه في مباراة الإياب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين مما يجعل الإنتر يصعد في حال التساوي في عدد النقاط.

ترتيب مجموعة إنتر ميلان وبرشلونة :-
1- برشلونة 11 نقطة.
2- إنتر ميلان 7 نقاط.
3- بوروسيا دورتموند 7 نقاط.
4- سلافيا براج نقطتين.

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برشلونة وإنتر برشلونة انتر ميلان إنتر ميلان وبرشلونة

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