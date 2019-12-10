"مايسترو الأدوار الصعبة".. جولة حول أشهر أدوار ماجد الكدواني

يحتفل اليوم الثلاثاء الموافق 10 من ديسمبر، الفنان ماجد الكدواني بعيد ميلاده، والذي يعرف بلقب مايسترو الأدوار الصعبة.



ولقد قدم ماجد الكدواني عدد كبير من الشخصيات العميق منها والكوميدي والتراجيدي وغيرها، ولذلك ففي هذا التقرير يستعرض لكم الفجر الفني أبرز الشخصيات التي قدمها الكدواني خلال مشوار حياته.



_ الظابط الفاسد



وقد أبدع ماجد الكدواني في تقديم شخصية الضابط الفاسد وذلك من خلال أخر أعماله "تراب الماس" الذى طرح خلال العام الجارى.



وظهر الكدواني بدور العقيد وليد سلطان، الذى يقدم خدماته لفئة من المواطنين بمقابل مادى ويستغل سلطته أسوأ استغلال.



دور الجني



لقد استطاع ماجد الكدواني تقديم دور "الجنى" مارد في فيلم طير أنت مع أحمد مكى بدرجة امتياز، وتم طرحه خلال عام 2009.



ولقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من الدور عبر صفحاتهم وأشادوا بابداع ماجد الكدواني في تجسيد الشخصية.



الضابط سراج



وتعد شخصية الضابط سراج بيه من أكثر الشخصيات الكوميدية التي قدمها ماجد الكدواني في فيلم لاتراجع ولااستسلام ولاقت رواجَا واسعَا.





الدكتور شكري



ولاننسى دوره في فيلم "هيبتا" الذى طرح خلال عام 2016 حيث قدم الدكتور شكرى مختار الذى يسرد قصة حياته أمام طلاب الجامعة.



دوره في فيلم الفرح



ولقد قدم شخصية مميزة بدوره في فيلم "الفرح" الذى طرح خلال صيف 2009، لرجل يدعى "العسلى" النبطشى، الذى يقوم تقديم فقرات الأفلااح الشعبية، واستطاع ان يترك بصمته في الفيلم بجملة "أبو شيماء أتهور".