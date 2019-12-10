Advertisements
Advertisements
Advertisements

"مايسترو الأدوار الصعبة".. جولة حول أشهر أدوار ماجد الكدواني

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:06 م
Advertisements
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements
يحتفل اليوم الثلاثاء الموافق 10 من ديسمبر، الفنان ماجد الكدواني بعيد ميلاده، والذي يعرف بلقب مايسترو الأدوار الصعبة.

ولقد قدم ماجد الكدواني عدد كبير من الشخصيات العميق منها والكوميدي والتراجيدي وغيرها، ولذلك ففي هذا التقرير يستعرض لكم الفجر الفني أبرز الشخصيات التي قدمها الكدواني خلال مشوار حياته.

_ الظابط الفاسد

وقد أبدع ماجد الكدواني في تقديم شخصية الضابط الفاسد وذلك من خلال أخر أعماله "تراب الماس" الذى طرح خلال العام الجارى.

وظهر الكدواني بدور العقيد وليد سلطان، الذى يقدم خدماته لفئة من المواطنين بمقابل مادى ويستغل سلطته أسوأ استغلال.

دور الجني

لقد استطاع ماجد الكدواني  تقديم دور "الجنى" مارد في فيلم طير أنت مع أحمد مكى بدرجة امتياز، وتم طرحه خلال عام 2009.

ولقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من الدور عبر صفحاتهم وأشادوا بابداع ماجد الكدواني في تجسيد الشخصية.

الضابط سراج

وتعد شخصية الضابط سراج بيه من أكثر الشخصيات الكوميدية التي قدمها ماجد الكدواني في فيلم لاتراجع ولااستسلام ولاقت رواجَا واسعَا.


الدكتور شكري

ولاننسى دوره في فيلم "هيبتا" الذى طرح خلال عام 2016 حيث قدم الدكتور شكرى مختار الذى يسرد قصة حياته أمام طلاب الجامعة.

دوره في فيلم الفرح

ولقد قدم شخصية مميزة  بدوره في فيلم "الفرح" الذى طرح خلال صيف 2009، لرجل يدعى "العسلى" النبطشى، الذى يقوم تقديم فقرات الأفلااح الشعبية، واستطاع ان يترك بصمته في الفيلم بجملة "أبو شيماء أتهور".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ماجد الكدواني

أخبار تهمك

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول «هدف ابو صلاح»

منذ ساعة و 12 دقيقة

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة بين سبورتhd

منذ ساعة و 21 دقيقة

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ ساعتين

كورة ستار LIVERPOol مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر KORA STAR كورة لايف رابط ماتش ليفربول الآن SALAHبي ان سبورت

منذ ساعتين و 42 دقيقة

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ليفربول بلس

منذ ساعة و 16 دقيقة

بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بي إن سبورتس Group stage - Group E يلا شوت رابط ماتش ليفربول (صلاح هدف)

منذ أقل من ساعة

بث مباشر| مباراة ليفربول وسالزبورغ عبر beIN SPORTS مشاهدة ليفربول| liverpool live free champions league

منذ ساعة و نصف

رابط bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان 10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

منذ ساعة و 7 دقيقة

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ أقل من ساعتين

أونلاين YALLAKORA: مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر (mO SALAH) هدف ليفربول الآن رابط ماتش ليفربول صلاح PLUS Kora

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع «جوووول»

منذ أقل من نصف ساعة

يلا شووت bein hd مشاهدة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ 36 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول BEIN HD

منذ ساعة و 25 دقيقة

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة سالزبورغ ضد ليفربول بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع (صلاح جول)

منذ أقل من ساعتين

live|مشاهد مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

منذ 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

تايسون: كان همى الناس تصدق "سرفيس" مش تتعاطف معاه

ماجد الكدواني: "ممكن أعمل أي دور ومعنديش خطوط حمرا"

ماجد الكدواني على "إينرجي": أقبل الأدوار التي تمس قلبي فقط.. ومكالمة عادل إمام غيرت حياتي

كلبش الأبرز.. أعمال فنية جسدت الأدوار البطولية لرجال الشرطة

"صلاح قابيل" أبرزهم.. أفضل من قدموا دور الضابط في السينما المصرية

في عيد ميلاده.. محطات في حياة ماجد الكدواني

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:54 م

كورة ستار LIVERPOol مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر KORA STAR كورة لايف رابط ماتش ليفربول الآن SALAHبي ان سبورت

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول BEIN HD

08:11 م

بث مباشر| مباراة ليفربول وسالزبورغ عبر beIN SPORTS مشاهدة ليفربول| liverpool live free champions league

08:05 م

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

08:29 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بي إن سبورتس Group stage - Group E يلا شوت رابط ماتش ليفربول (صلاح هدف)

08:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status