Advertisements
Advertisements
Advertisements

معلومات عن نايف الحجرف الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:40 م
Advertisements
نايف الحجرف
نايف الحجرف
Advertisements
وافق المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته الأربعين في الرياض، على تعيين مرشح الكويت الدكتور نايف الحجرف لمنصب أمين عام مجلس التعاون الخليجي.

وقام الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، بتهنئة نايف الحجرف قائلًا: "أقدم التهنئة إلى الدكتور نايف الحجرف بمناسبة ترشيحه أمينا عاما للمجلس، سائلا المولى عز وجل له التوفيق".

معلومات عن نايف الحجرف الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي
يشغل الدكتور نايف الحجرف منصب وزير المالية في الكويت، وكان في السابق رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة أسواق المال في الكويت، كما كان عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وتولى منصب مدير بنك البحرين والكويت في البحرين، وشركة البحرين الأولى للتطوير العقاري، وشركة الاستثمارات العربية في الرياض. كما عين الدكتور نايف وزيراً للمالية، ووزيرا للتربية والتعليم العالي.

بالإضافة إلى ذلك، كان الدكتور نايف الحجرف مستشاراً مالياً في سوق الكويت للأوراق المالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في وزارة التخطيط. 

كما كان نايف الحجرف الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وعضو مجلس إدارة المجلس الأعلى للبترول. 

وكان الدكتور نايف الحجرف نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة الكويتية للديناميات المحدودة، ومساعد نائب الرئيس للخدمات الأكاديمية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.

جدير بالذكر أن الدكتور نايف الحجرف حاصل على بكالوريوس العلوم في المحاسبة من جامعة الكويت، ودرجة الماجستير في علوم المحاسبة من جامعة إلينوي في أوربانا شامبين، ودكتوراه في المحاسبة والتمويل من جامعة هال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نايف الحجرف مجلس التعاون الخليجي المجلس الاعلى لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف الامين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي

أخبار تهمك

أونلاين YALLAKORA: مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر (mO SALAH) هدف ليفربول الآن رابط ماتش ليفربول صلاح PLUS Kora

منذ ساعة و 17 دقيقة

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ ساعة و 24 دقيقة

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة بين سبورتhd

منذ 43 دقيقة

كورة ستار LIVERPOol مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر KORA STAR كورة لايف رابط ماتش ليفربول الآن SALAHبي ان سبورت

منذ ساعتين

بث مباشر| مباراة ليفربول وسالزبورغ عبر beIN SPORTS مشاهدة ليفربول| liverpool live free champions league

منذ أقل من ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول BEIN HD

منذ ساعة الا ربع

"كورة لايف" بث مباشر مباراة ليفربول وسالزبورج بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ مباشرة كورة اون لاين |كورة لايف

منذ ساعة و 28 دقيقة

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ ساعة

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول «هدف ابو صلاح»

منذ 34 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بث مباشر LIVERPOOL LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول جودة متعددة HD

منذ حوالي 3 ساعات

رابط bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان 10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

منذ ساعة

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ليفربول بلس

منذ 38 دقيقة

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش ليفربول اليوم uefa

منذ أقل من ساعة

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة سالزبورغ ضد ليفربول بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع (صلاح جول)

منذ ساعة و 9 دقيقة

يلا شوت MATCH SUMMARY مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورف بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

الحجرف: لا مكافآت لأعضاء مجلس إدارة بنك الكويت المركزي سوى السنوية

عاجل - المملكة | ولي عهد البحرين: نثمن مواقف السعودية والإمارات والكويت الداعمة لبلادي

انطلاق منتدى الاستثمار الصيني الكويتي الخميس المقبل بشنغهاي

وزير المالية الكويتي: لا تطبيق لأي ضريبة بالكويت إلا بقانون دستوري

تعيين زياد بهاء الدين رئيساً غير تنفيذي لمجلس إدارة بنك الإسكندرية

"شخصية قيادية حازمة".. من هي "مريم العقيل " وزيرة المالية الكويتية؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:54 م

كورة ستار LIVERPOol مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر KORA STAR كورة لايف رابط ماتش ليفربول الآن SALAHبي ان سبورت

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول BEIN HD

08:11 م

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

07:34 م

بث مباشر| مباراة ليفربول وسالزبورغ عبر beIN SPORTS مشاهدة ليفربول| liverpool live free champions league

08:05 م

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

07:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status