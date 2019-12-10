وافق المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته الأربعين في الرياض، على تعيين مرشح الكويت الدكتور نايف الحجرف لمنصب أمين عام مجلس التعاون الخليجي.





وقام الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، بتهنئة نايف الحجرف قائلًا: " أقدم التهنئة إلى الدكتور نايف الحجرف بمناسبة ترشيحه أمينا عاما للمجلس، سائلا المولى عز وجل له التوفيق".





معلومات عن نايف الحجرف الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي