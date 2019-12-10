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معلومات عن نايف الحجرف الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي
الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:40 م
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وافق المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته الأربعين في الرياض، على تعيين مرشح الكويت الدكتور نايف الحجرف لمنصب أمين عام مجلس التعاون الخليجي.
وقام الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، بتهنئة نايف الحجرف قائلًا: "أقدم التهنئة إلى الدكتور نايف الحجرف بمناسبة ترشيحه أمينا عاما للمجلس، سائلا المولى عز وجل له التوفيق".
معلومات عن نايف الحجرف الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي
يشغل الدكتور نايف الحجرف منصب وزير المالية في الكويت، وكان في السابق رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة أسواق المال في الكويت، كما كان عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وتولى منصب مدير بنك البحرين والكويت في البحرين، وشركة البحرين الأولى للتطوير العقاري، وشركة الاستثمارات العربية في الرياض. كما عين الدكتور نايف وزيراً للمالية، ووزيرا للتربية والتعليم العالي.
بالإضافة إلى ذلك، كان الدكتور نايف الحجرف مستشاراً مالياً في سوق الكويت للأوراق المالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في وزارة التخطيط.
كما كان نايف الحجرف الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وعضو مجلس إدارة المجلس الأعلى للبترول.
وكان الدكتور نايف الحجرف نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة الكويتية للديناميات المحدودة، ومساعد نائب الرئيس للخدمات الأكاديمية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.
جدير بالذكر أن الدكتور نايف الحجرف حاصل على بكالوريوس العلوم في المحاسبة من جامعة الكويت، ودرجة الماجستير في علوم المحاسبة من جامعة إلينوي في أوربانا شامبين، ودكتوراه في المحاسبة والتمويل من جامعة هال.
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