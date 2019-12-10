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"كورة لايف" مشاهدة مباراة برشلونة وإنتر ميلان بث مباشر فى دوري ابطال اوروبا بدون تقطيع Koralive

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:40 م
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مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
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يحل فريق برشلونة الاسباني بدون النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، ضيفاً على الانتر الايطالي في العاشرة مساء اليوم بملعب "جوزيبي مياتزا" بمدينة "ميلانو" الايطالية.

مشاهدة مباراة برشلونة وإنتر ميلان بث مباشر فى دوري ابطال اوروبا بدون تقطيع
موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان
 
وتقام مباراة الإنتر ضد برشلونة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الخامسة بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

مشاهدة مباراة برشلونة وإنتر ميلان بث مباشر فى دوري ابطال اوروبا بدون تقطيع
الإنتر ضد برشلونة
 
ويدرس أرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة إحداث تغييرات واسعة في التشكيلة الاساسية في مباراة اليوم لمنح لعناصر الاساسية قسط وافر من الراحة قبل مباراتي ريال سوسيداد وريال مدريد بمسابقة الدوري الاسباني "الليجا".

​مشاهدة مباراة برشلونة وإنتر ميلان بث مباشر فى دوري ابطال اوروبا بدون تقطيع
 
ويفكر أرنستو فالفيردي في إشراك الحارس البرازيلي نيتو بدلًا من الألماني مارك أندريه تير شتيجن، وموسى واجي بدلاً من سيرجي روبيرتو، بجانب إشراك صامويل أومتيتي وجان كلير توديبو بدلاً من الثنائي جيرارد بيكيه وكليمينت لينجليت.


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