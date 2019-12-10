بعد إقالة رئيسي حيي المرج وحلوان.. أحمد موسى: أنا أكتر واحد فرحان





علق الإعلامي أحمد موسى، على إقالة رئيسي أحياء المرج وحلوان على الهواء أمس لعدم أدائهما عملهما على الوجه المطلوب، قائلًا: "أنا أكتر واحد فرحان النهاردة وفريق البرنامج"، مشيرًا إلى أن الإعلام مهمته عرض الصورة الحقيقية للشارع.وأشاد "موسى"، خلال حتقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدي البلد، مساء الثلاثاء بتحرك اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية من أجل حل أزمات ومشكلات المواطن، مؤكدا أنه أمر إيجابي.وأعرب عن سعادته بتحرك محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، ورئيس مصلحة الري محمود السعدي لخدمة المواطن، مشيرا إلى أن المصريين شعروا بوجود أمل بسبب تحرك المسئولين لخدمتهم.ونوه إلى أنه عقب قرارات الإقالة أمس أكثر من 90% من رؤساء الأحياء والمحافظين في الشوارع والميادين لحل الأزمات ومشكلات المواطنين، معقبًا: "رئيس الحي لازم يكون في الشارع وينظف ويصلح ويشوف مشاكل الناس".الجدير بالذكر أن برنامج "على مسئوليتي"، قد عرض تقريرًا مصورا أمس الاثنين حول تدني مستوى النظافة في أحياء المرج وحلوان بالقاهرة، وتراكم كميات كبيرة من القمامة في أماكن عديدة بحلوان والمرج وشكاوى المواطنين من سوء مستوى الخدمات، مما أدي إلى إصدار وزير التنمية المحلية قرارا بإقالة رئيسي أحياء المرج وحلون.