بومبيو: علينا أن نقيم علاقات أفضل مع روسيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على ضرورة

إبقاء قنوات الاتصال بين موسكو وواشنطن مفتوحة، و

قيام علاقات أفضل مع روسيا.



وأشار بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، إلى أنه لا يجب أن تتحول سوريا إلى ملاذ آمن للإرهابيين، موضحا أنه يتم الاتفاق مع روسيا على الحل السياسي في سوريا.

ونوه بأنه تم مناقشة الملف الأوكراني مع لافروف، مشددا على ضرورة تطبيق اتفاق مينسك لحل الأزمة الأوكرانية.

وتابع: " أبلغنا الوزير لافروف برفض أي تدخل روسي في الانتخابات الأمريكية".



