خالد بن شيبة يكتب: الإعلام ومشاهير السوشيال

كما نعلم اننا نعيش هذا الوقت مع أناس دخلاء على الاعلام لا يحملون شهادات إعلامية تؤهلهم للدخول في ساحة الاعلام الكبيرة.





ولكن البعض من هؤلاء استطاعوا ان يدخلوا هذا المجال بالممارسة فقط وتفوق البعض منهم بحكم حبه لهذه المهنة ولا مانع في ذلك طالما ان المجال مفتوح لمحبيها وحتماً سيملكون الخبرة الكافية مع مرور الوقت.





اما الامر الثاني وهو مشاهير السوشيال ميديا وما وصلوا اليه من شهرة في هذه البرامج ويعتبرون أنفسهم إعلاميين فمن وجهة نظري انهم لا ينتمون الى هذه المهنة ابداً مع انهم ابدعوا في مجالهم ابداع كبير وأصبحوا مسوقين لشركات عدة وإعلانات مختلفة ولكن فوق كل هذا الإبداع لا يصح لهم ان يطلقو على أنفسهم اسم إعلامي لكون الشهرة في مجالاتهم لا تعطيهم الحق ان يمتهنو مهنة ليست لهم هذا .



