رئيس حي شرق الإسكندرية تترأس حملة لإزالة عقار مخالف (صور)

قامت المهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق، اليوم الثلاثاء، بشن حملة مكبرة لتنفيذ قرار الإزالة رقم 3280 لسنة 2012 للعقار الكائن 39 ش محطة ترام شدس والعقار عبارة عن دور ارضي مكون من 5 محلات وشقة وجاري تنفيذ إزالة العقار حتي سطح الأرض.





جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة والقضاء على أي مخالفة وعدم السماح لأي مقاول بالبناء بدون ترخيص ومخالفة اشتراطات البناء، وبحضور عزة سعد سكرتير عام الحي ولجنة الإزالة وبمصاحبة قوة أمنية مكثفة بقيادة اللواء عبد الفتاح إبراهيم نائب مدير الأمن، اللواء سامي خفاجة نائب المدير لقطاع شرق،اللواء وائل فايد مساعد فرقة الرمل،العميد محمد منير مأمور قسم شرطة رمل اول، ورئيس مباحث القسم والكول الامني.





من جانبه أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه لن يسمح بأي تجاوز أو تهاون، مكلفا رئيس الحي بتحرير غرامات فورية كبيرة على كافة المخالفين، وتعليق لافتة كبيرة على العقار المخالف لتحذير أي شخص من التعامل مع العقار.





وأكد المحافظ أن أهم الملفات التي يعمل عليها حاليا هي القضاء على ظاهرة البناء المخالف والتي تمثل خطورة داهمة على أرواح وممتلكات المواطنين كما أنها تشكل ضغط كبير على شبكات المرافق بالمحافظة.



