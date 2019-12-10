"آخر انتخابات في 2014".. مذكرة لنقيب الصحفيين ببطلان مجلس صندوق التكافل

تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بمذكرة للنقيب ضياء رشوان؛ لافتين إلى بطلان تشكيل مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي بالنقابة، وذلك انطلاقًا من ثقتهم في حرص المجلس على تطبيق نصوص وأحكام القانون واللوائح.



وأشار الزملاء في مذكرتهم، إلى بطلان التشكيل الحالي لمجلس إدارة الصندوق، وذلك بعد انقضاء فترة عمله القانونية، منذ أكثر من عامين ونصف، وذلك إعمالًا للمادة 32 من الباب السابع بلائحة النظام الأساسي للصندوق، والمادة 23 من الباب السادس بلائحة النظام الأساسي للصندوق.



وقال الزملاء إن المجلس الحالي للصندوق تم انتخابه في 25 مارس 2014، الأمر الذي من شأنه أن يفتح باب الطعن على القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة بتشكيله الحالي، وذلك بحكم القوانين واللوائح المنظمة لعمله، مما يضع أموال الزملاء في خطر.



وطالب الزملاء من النقيب والمجلس، اتخاذ ما يرونه مناسبًا بشأن الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية للصندوق، وفتح باب الترشح لانتخاب مجلس جديد، بعد أن انتهى المجلس الحالي من مهمته في خدمة الزملاء.



وأرفق الزملاء في مذكرتهم، صور ضوئية من لائحة النظام الأساسي للصندوق، توضح المواد المُشار إليها.