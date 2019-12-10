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باحث ليبي: السراج يعمل على بيع ليبيا بالكامل لجماعة الإخوان

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:35 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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علق سراج الدين التاروغي، الباحث السياسي الليبي، على اتفاق حكومة السراج الليبية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلًا إن الاتفاقية التي وقعت بين حكومة فايز السراج وتركيا غير دستورية، مؤكدًا أن ليبيا لم تقبل بهذه الاتفاقية، وغير راضية عنها.

وأشار "التاروغي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن حكومة فايز السراج غير دستورية، لافتًا إلى أن ليبيا تنظر لهذا الاتفاق على أنه شكل من أشكال البيع لأراضيها.

وأضاف أن فايز السراج يعمل على بيع ليبيا بالكامل لجماعة الإخوان، لافتًا إلى أن رجب طيب أردوغان ليس على توافق تام مع الجيش التركي.

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