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أغنى دول العالم بحاجة إلى أن تتصرف مثل البالغين في الحرب المناخية

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:33 م
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ترجمة - منة الشريف
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قال وزير الخارجية الأمريكي، السابق جون كيري، اليوم الثلاثاء، إن أغنى دول العالم تفشل في "التصرف مثل البالغين" وتتصرف بحزم بما يكفي لتحقيق أهداف الاحتباس الحراري المحددة، في اتفاق باريس للمناخ.

وقال كيري، الذي شغل منصب كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في عهد الرئيس باراك أوباما وكان لاعبًا رئيسيًا في التوسط في اتفاقية باريس في عام 2015، إن دول مجموعة العشرين تتخلف عن خطط خفض الانبعاثات والتعهدات المالية للدول الفقيرة بدلًا من وضع عائق كبير أمامها.

وقال كيري لرويترز على هامش محادثات المناخ في الامم المتحدة في مدريد، إن العبء يقع على عاتق مجموعة العشرين على التصرف مثل البالغين مثل الدول الكبرى.

وقال "نحن في مرحلة حرجة من حيث كوننا وراء (أهدافنا) وغياب القيادة الأمريكية هو عنصر واحد".

ووصل وزراء البيئة من أكثر من 190 دولة إلى مدريد لحضور الجزء الرفيع المستوى من محادثات المناخ للأمم المتحدة، حيث سيتولى المسؤولون الحكوميون من الخبراء التقنيين التفاوض بشأن القضايا العالقة حول اتفاق باريس، للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى ما بين 1.5 و2 درجة مئوية.

وفي الوقت الذي بدأت فيه إدارة ترامب عملية سحب الولايات المتحدة - أكبر باعث تاريخي لانبعاثات غازات الدفيئة في العالم - من اتفاق باريس العام المقبل، حافظ العشرات من رؤساء البلديات والمدراء التنفيذيين الأمريكيين على وجودهم في مدريد كجزء من "التحالف" - مجموعة من الدول والمدن التي لا تزال ملتزمة بأهداف باريس.

كما وصل عمدة نيويورك السابق والمرشح الديمقراطي للرئاسة مايكل بلومبرج، الذي يمول المبادرة، إلى مدريد اليوم الثلاثاء، في محاولة لإقناع الدول الأخرى بأن الولايات المتحدة لا تزال رائدة في مجال تغيير المناخ على الرغم من انسحاب ترامب.

وقال بلومبرج، إننا نريد من بقية العالم أن يعرفوا أن الأميركيين مستمرون في قيادة تغير المناخ - حتى مع وجود منكر للمناخ في البيت الأبيض.

وعمل المفاوضون في وقت متأخر من الليل يوم الاثنين الماضي، لوضع قواعد توجيه لاستخدام أسواق تجارة الكربون لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات في باريس.

كما أنهم يناقشون كيفية معالجة "الخسارة والضرر"، وهي آلية لتعويض الدول الضعيفة التي ضربتها تأثيرات المناخ.
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محادثات المناخ قمة المناخ باريس الولايات المتحدة الاحتباس الحراري اتفاق باريس للمناخ

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