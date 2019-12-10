إزالة التعديات على حرم السكة الحديد في الإسكندرية (صور)





كما أكد أننا لن نترك مترًا مُتعدّى عليه من مخالف، ولن يتم التهاون مع أى محاولة للتعدى على أراضى الدولة مع الالتزام الكامل باسترداد حقوق الدولة دون استثناء، وتنفيذ القانون على كل المخالفات. موجها رؤساء الأحياء بالتصدى بكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء دون ترخيص واسترداد أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها.



جدير بالذكر أن الموجة الـ 14 لإزالة التعديات تشمل جميع الأراضى التى لا يجوز تقنينها والحالات التى تقدمت بطلبات تقنين ولم يقوموا بسداد رسوم الفحص والمعاينة.



تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من إزالة تعديات بمساحة 12800م2 على أراضى أملاك الدولة بحرم السكة الحديد بنطاق حى شرق، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، فى إطار التوصيات الصادرة من وزارة التنمية المحلية بشأن تنفيذ الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة.وقامت المهندسة سحر شعبان، رئيس حى شرق، بشن حملة مكبرة مشتركة بمشاركة جميع الجهات المعنية، لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المعتدين على حرم السكة الحديد بمحطة النزهة القديمة، وتحديدا بشارع السادات، حيث تم إزالة وتطهير 12800 متر مربع من التعديات، والتى شملت مجموعة من المحلات جميعها تم بناؤها بطريقة عشوائية بدون تراخيص.وأكد محافظ الإسكندرية، أن المحافظة مستمرة فى إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ومواجهة المخالفين، وذلك فى إطار تنفيذ الموجة 14 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.