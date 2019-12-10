Advertisements
Advertisements
Advertisements

إزالة التعديات على حرم السكة الحديد في الإسكندرية (صور)

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:32 م
Advertisements
صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من إزالة تعديات بمساحة 12800م2 على أراضى أملاك الدولة بحرم السكة الحديد بنطاق حى شرق، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، فى إطار التوصيات الصادرة من وزارة التنمية المحلية بشأن تنفيذ الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة.

وقامت المهندسة سحر شعبان، رئيس حى شرق، بشن حملة مكبرة مشتركة بمشاركة جميع الجهات المعنية، لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المعتدين على حرم السكة الحديد بمحطة النزهة القديمة، وتحديدا بشارع السادات، حيث تم إزالة وتطهير 12800 متر مربع من التعديات، والتى شملت مجموعة من المحلات جميعها تم بناؤها بطريقة عشوائية بدون تراخيص.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن المحافظة مستمرة فى إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ومواجهة المخالفين، وذلك فى إطار تنفيذ الموجة 14 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.

كما أكد أننا لن نترك مترًا مُتعدّى عليه من مخالف، ولن يتم التهاون مع أى محاولة للتعدى على أراضى الدولة مع الالتزام الكامل باسترداد حقوق الدولة دون استثناء، وتنفيذ القانون على كل المخالفات. موجها رؤساء الأحياء بالتصدى بكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء دون ترخيص واسترداد أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها.

جدير بالذكر أن الموجة الـ 14 لإزالة التعديات تشمل جميع الأراضى التى لا يجوز تقنينها والحالات التى تقدمت بطلبات تقنين ولم يقوموا بسداد رسوم الفحص والمعاينة.
إزالة التعديات على حرم السكة الحديد في الإسكندرية (صور)
إزالة التعديات على حرم السكة الحديد في الإسكندرية (صور)
إزالة التعديات على حرم السكة الحديد في الإسكندرية (صور)
إزالة التعديات على حرم السكة الحديد في الإسكندرية (صور)
إزالة التعديات على حرم السكة الحديد في الإسكندرية (صور)
إزالة التعديات على حرم السكة الحديد في الإسكندرية (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

"كورة لايف" بث مباشر مباراة ليفربول وسالزبورج بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ مباشرة كورة اون لاين |كورة لايف

منذ ساعة و 28 دقيقة

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة بين سبورتhd

منذ 43 دقيقة

كورة ستار LIVERPOol مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر KORA STAR كورة لايف رابط ماتش ليفربول الآن SALAHبي ان سبورت

منذ ساعتين

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ ساعة

رابط bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان 10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

منذ ساعة

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول «هدف ابو صلاح»

منذ 34 دقيقة

أونلاين YALLAKORA: مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر (mO SALAH) هدف ليفربول الآن رابط ماتش ليفربول صلاح PLUS Kora

منذ ساعة و 17 دقيقة

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ ساعة و 24 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول BEIN HD

منذ ساعة الا ربع

بث مباشر| مباراة ليفربول وسالزبورغ عبر beIN SPORTS مشاهدة ليفربول| liverpool live free champions league

منذ أقل من ساعة

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ليفربول بلس

منذ 38 دقيقة

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة سالزبورغ ضد ليفربول بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع (صلاح جول)

منذ ساعة و 9 دقيقة

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش ليفربول اليوم uefa

منذ أقل من ساعة

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بث مباشر LIVERPOOL LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول جودة متعددة HD

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت MATCH SUMMARY مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورف بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ ساعة و 6 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:54 م

كورة ستار LIVERPOol مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر KORA STAR كورة لايف رابط ماتش ليفربول الآن SALAHبي ان سبورت

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول BEIN HD

08:11 م

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

07:34 م

بث مباشر| مباراة ليفربول وسالزبورغ عبر beIN SPORTS مشاهدة ليفربول| liverpool live free champions league

08:05 م

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

07:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status