«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

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ستقام المباراة في النمسا على ملعب ريد بول آرينا ولا ت قبل القسمة على اثنين بالنسبة لليفربول، فهزيمة الريدز مع فوز نابولي على جينك ستكون كافية لتحويل الفريق إلى بطولة الدوري الأوروبي عوضًا عن الوصول إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا. يدخل ليفربول هذه المباراة ومعنوياته مرتفعة بعد الفوز الكبير الذي حققه خارج الديار على حساب بورنموث بثلاثية نظيفة في مباراة تألق فيها محمد صلاح بالإضافة إلى الآداء الخرافي من ساديو ماني في المباراة السابقة أمام إيفرتون.





وعلى الجانب الآخر، يتسلح سالزبورج بسلاح نجمه الأول إيرلينج هالاند الصاعد بسرعة الصاروخ والذي سجل 8 أهداف حتى الآن في البطولة منهم هدف في مرمى أليسون بيكر في مباىاة الذهاب على ملعب الأنفيلد في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 4-3.





يحتل ليفربول صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط يليه نابولي بـ9 نقاط ثم سالزبورج بـ7 نقاط وفي حالة فوز سالزبورج مع فوز نابولي يتأهلان سويًا ويخرج ليفربول من البطولة.





* من المتوقع أن يخوض ليفربول المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : أدريان

خط الدفاع : آندرو روبرتسون وفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وأليكساندر آرنولد

خط الوسط : جورجينيو فينالدوم وفابينيو وجوردان هندرسون

خط الهجوم : ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح





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