ضحية التنمر: موجود في شرم الشيخ.. ولم أتوقع وصول الواقعة إلى الرئيس



وأشار "مانوث"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أنه لم يتوقع أن يصل الواقعة التي تعرض لها للرئيس عبد الفتاح السيسي، موجهًا رسالة إلى الشعب المصري: "المصريين والسودانيين شعب واحد".



وأضاف ضحية التنمر، "إحنا عايزين نعيش في سلام، ومفيش حد أحسن من حد، وربنا خلقنا بهذه الألوان، وكلنا واحد"، لترد الإعلامية لبنى عسل: "نص المصريين سُمر.. والسمار نص الجمال".



قال جون مانوث، الطالب السوداني ضحية التنمر، إنه متواجد حاليا في شرم الشيخ للاستعداد لحضور منتدى شباب العالم، معربا عن سعادته للمشاركة في المنتدى، معقبا: "الرئيس السيسي هو من وجه لي دعوة لحضور المنتدى".